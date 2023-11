Claudia, “en caballo de hacienda”, pero...

“Por qué las próximas siete semanas son tan críticas en la carrera por la presidencia”, dice el título del análisis de Michelle Cottle en The New York Times. Y en una de las conclusiones señala que, “Pero esta carrera no ha terminado. De hecho, no se ha emitido ni un solo voto”. Al leer esto, nuestra mente se ubica inmediatamente en la lucha de la elección presidencial en México, pero no, porque se refiere a la contienda electoral en el vecino país del norte -que también es el 2024-, donde señala que “... a pesar de todas las ventajas de Trump -en las encuestas de opinión-, lleva consigo un pesado equipaje que da un temor de inestabilidad... y a medida que avanza -el tiempo- cualquier número de acontecimientos podría convencer a los votantes blandos de Trump de que el MAGA (Make America Great Again) es una mala apuesta”.

Sin embargo, los conceptos en el sentido amplio de la interpretación, pueden aplicarse al proceso en que estamos involucrados todos los mexicanos, que es la antesala de decidir quién será la - no él- próxima inquilina en Palacio Nacional.

Y es que aquí en México las próximas semanas son claves para enderezar la balanza en la percepción ciudadana, donde en estos momentos está cargada completamente hacia el oficialismo y Claudia Sheinbaum tiene una ventaja -muy estable y creciendo- que es considerable cuando apenas estamos arrancando las precampañas. Solamente para darnos una idea, en los comparativos de la Consulta Mitofsky entre octubre y hasta el domingo pasado, las opiniones a favor de Claudia han aumentado dos puntos porcentuales frente a Xochitl Galvez, quien, por el contrario, ha ido a la baja. El mes pasado la diferencia era de 23.5 puntos (56.5 vs 32.0), mientras que este mes es de 26.4 (57.5 vs 31.1).

Y por lo que se refiere a la encuesta de encuestas -Oráculos-, que es el promedio de todas las recopilaciones de opinión sobre las dos candidatas -hasta el fin de semana-, los números reflejan una ventaja mayor de Claudia sobre Xóchitl. Sheinbaum aparece con un 60 por ciento de la preferencia, por 29 por ciento de Gálvez; 31 por ciento más o poco más del doble. Todo esto solo tiene una interpretación, que “la cuesta está muy inclinada”. Que si bien es cierto que “aún queda mucho camino por recorrer”, pero este se encuentra muy “empinado”. Claudia parece que va “en caballo de hacienda”, pero como dice el análisis del New York Times, todavía “...no se ha emitido un voto” y con el tiempo que falta para el 2 de junio, los “acontecimientos -por venir o medidas que se tomen desde la oposición- podrían convencer... -que Claudia- es una mala apuesta”.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net