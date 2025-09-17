Claudia, con la falda “muy bien amarrada”

Donald Trump envío el lunes al Congreso estadounidense una “Determinación Presidencial” -que fue divulgado por Departamento de Estado- en donde señala a 23 países como los responsables de la producción y tráfico de drogas en el mundo -entre ellos México-, en donde justifica “Mi decisión de identificar a los cárteles de la droga mexicanos y otras organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, abriendo nuevas facultades para que Estados Unidos desmantele estos grupos mediante sanciones, mayor capacidad de procesamiento y otros recursos”, y advierte que “Estados Unidos dedicará todos los recursos necesarios para castigar a los criminales que permitan la producción, el transporte y el contrabando de drogas a través de nuestras fronteras e instaré a los países donde se originan y transitan estas drogas a que cumplan con sus obligaciones y corten suministros, o enfrentarán graves consecuencias”.

Horas más tarde, ante la reciente amenaza estadounidense, durante la celebración del Grito de la Independencia, desde el balcón principal de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó -por primera vez en la historia- en las tradicionales arengas, “Viva la justicia… Viva México libre, independiente y soberano”, posiblemente en respuesta a los recientes mensajes -de las últimas semanas- desde Washington y la “Determinación Presidencial” del mismo día.

Pero donde sí fue muy directa la mandataria y significó una respuesta directa a la “Determinación Presidencial”, fue en el mensaje de ayer con motivo del desfile cívico-militar del 16 de septiembre, donde “no se anduvo por las ramas”, cuando dijo “La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad”, informando que solicitó una adición al artículo 40 de la Carta Magna, “Para que bajo ninguna circunstancia se aceptan intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea adhesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación”, como pudiera ser una violación del territorio mexicano.

Ante la agresividad y prepotencia mostrada por Trump -ante un problema que es real, pero que se puede resolver sin las amenazas de por medio-, es de ponderar la actitud asumida por la presidenta, quien hasta el momento se ha ganado el respeto y reconocimiento del inquilino de la Casa Blanca, demostrándole que “trae la falda muy bien amarrada”.

