La 97ª edición de los Premios Oscar mandó el mensaje de que el cine independiente no solo tiene un espacio en Hollywood, sino que puede dominar la gala más importante de la industria. 'Anora', dirigida por Sean Baker, se coronó como la gran ganadora de la noche, llevándose el premio a Mejor Película y sumando un total de cinco estatuillas.

El triunfo de 'Anora' marca un parteaguas para el cine independiente, y Baker no dudó en resaltarlo durante su discurso de aceptación. "Gracias a La Academia por reconocer una película realmente independiente, la cinta se hizo con solo 40 miembros en el staff. Necesitamos que se hagan más películas independientes. Agradezco a todos los involucrados en esta cinta, a mis padres, hermanos y pareja", expresó el director.

Baker no solo celebró el reconocimiento de su película, sino que también hizo historia al convertirse en el primer cineasta en ganar cuatro premios en una misma noche por una sola cinta: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original y Mejor Montaje.

Otra de las sorpresas de la noche fue Mikey Madison, quien se llevó la estatuilla a Mejor Actriz por su interpretación en 'Anora'. Su papel como una trabajadora sexual superando a Demi Moore, quien partía como la gran favorita por su participación en 'La Sustancia'.

Madison, visiblemente emocionada, inició su discurso con humildad. "Esto es irreal, perdón, estoy muy nerviosa, voy a leer mis notas. Muchas gracias a la Academia. Crecí en Los Ángeles, sin embargo, Hollywood parecía algo tan lejano para mí. Estar aquí, en esta habitación, delante de ustedes, es algo increíble para mí".

Tras agradecer a su familia, no pudo evitar mencionar a Sean Baker, con quien bromeó sobre un supuesto pacto para no mencionarlo en su discurso. "Gracias a mi increíble familia, a mi mamá, mi papá, mi gemelo Miles, que está aquí, a mi hermana… ¡Gracias, Sean Baker! Te tengo que agradecer, no hay otra opción".

Sin embargo, el momento más poderoso de su discurso llegó cuando habló sobre la comunidad de trabajadoras sexuales, a quienes dedicó su premio con gran gratitud. Gracias por honrar a las trabajadoras sexuales y su comunidad. Voy a seguir apoyándolos y siendo una aliada para estas increíbles personas, mujeres a las que tuve el privilegio de conocer. Es una de las cosas más maravillosas de esta increíble experiencia".

En una noche llena de momentos emotivos, Adrien Brody volvió a subir al escenario de los Oscar más de 20 años después de su primera victoria por El Pianista (2003). Esta vez, el actor se llevó la estatuilla a Mejor Actor por su papel en 'El Brutalista', en una actuación que conmovió a la crítica y a la audiencia.

Brody, dedicó su premio a las víctimas de la guerra y reflexionó sobre la importancia del cine como una herramienta de memoria histórica. "Estoy aquí para representar a los traumas que siguen, las repercusiones de la guerra. Creo que puedo orar por un mundo más influyente… ¡Luchemos por lo que es correcto!"

El actor, quien competía con Timothée Chalamet, Colman Domingo, Ralph Fiennes y Sebastian Stan, agradeció a todos los que lo han acompañado en su trayectoria y dejó un mensaje sobre la fragilidad de la profesión. "Actuar es una profesión muy frágil, se ve muy glamourosa, y en algunos momentos lo es, pero lo que yo he ganado es el privilegio de estar aquí. Sin importar dónde estén o lo que hayan logrado, nunca se les podrá arrebatar. Lo que hace especial esta noche es la conciencia de ello", concluyó.

