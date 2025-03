La 97 edición de los Oscar tuvo como máxima ganadora a la cinta 'Anora' la cual se llevó 5 Premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Guión Original y Mejor Edición y Montaje.

El director Sean Baker, al recibir el premio por Mejor Película, aprovechó el momento para hacer un llamado en defensa del cine en salas:

"Gracias a La Academia, significa mucho para mí. A los que estamos esta noche reunidos nos encantan las películas. Ver una película en el cine es una experiencia en donde podemos gritar, llorar o estar en silencio y hacerlo juntos en tiempos en los que el mundo puede sentirse dividido. Ir a la experiencia del cine está por desaparecer y a nosotros nos toca apoyarlo. Cineastas, sigan haciendo películas y distribuidores, por favor apoyen películas independientes como lo hicieron conmigo. Y papás, presenten a sus hijos el cine en el cine y creen una nueva generación de amantes del cine"

Minutos antes, al recibir el Oscar por Mejor Edición y Montaje, Baker destacó la importancia de esta labor en su trabajo. "Valoro este reconocimiento, considero la edición la mitad de mi trabajo de editor".

La ceremonia, realizada en el Dolby Theatre de Hollywood, inició con un video recopilatorio de escenas icónicas de películas rodadas en Los Ángeles, con apariciones de Sylvester Stallone, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Margot Robbie y Brad Pitt. La secuencia cerró con un luminoso que rezaba: "Amamos a Los Ángeles".

Después, las cantantes Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de 'Wicked', ofrecieron una emotiva interpretación de ‘Defying Gravity’, marcando el inicio de una velada inolvidable.

El presentador de la noche, Conan O’Brien, debutó en los Oscar con su característico humor, haciendo una parodia de 'La Sustancia' al recuperar su zapato del cuerpo de una de las protagonistas. No tardó en referirse a algunas de las estrellas presentes como Demi Moore, Timothée Chalamet y Adam Sandler, y en medio de la polémica de la temporada de premios, bromeó con la actriz Karla Sofía Gascón, quien no desfiló por la alfombra roja.

"Karla, recuerda, si vas a tuitear sobre la gala, mi nombre es Jimmy Kimmel".

La primera estatuilla de la noche fue para Kieran Culkin, quien ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por 'Un Dolor Real'. En su discurso, agradeció al director de la película con un tono de broma. "Quiero agradecerle a Jesse Eisenberg, eres un genio, esta es la última vez que lo digo, así que disfrútalo".

Por su parte, Zoë Saldaña se alzó con el premio a Mejor Actriz de Reparto por 'Emilia Pérez'. Emocionada, agradeció a su equipo y destacó el orgullo que siente por sus raíces.

"Gracias a La Academia por este reconocimiento. Muchas gracias, Jacques Audiard, eres una persona muy amada en mi vida. Gracias por interesarte, por ser tan curioso sobre estas mujeres y por contar esta historia. A todo el elenco y el equipo de Emilia Pérez, comparto esto con ustedes. Mi abuela vino a este país en 1961 y yo soy una orgullosa hija de padres inmigrantes con sueños, dignidad y manos trabajadoras. Soy la primera americana de origen dominicano en aceptar un premio de la Academia y sé que no seré la última. El hecho de que esté recibiendo este reconocimiento por un papel en el que pude cantar y hablar en español haría que mi abuela estuviera muy orgullosa".

En el ámbito de la animación, ‘Flow’, una película letona de bajo presupuesto y sin diálogos, sorprendió al imponerse sobre las producciones de Disney y DreamWorks, haciendo historia en la categoría de Mejor Película Animada.

Por otro lado, 'Aún Estoy Aquí' de Brasil ganó el premio a Mejor Película Internacional, siendo el primer Oscar en la historia para el país sudamericano.

La gala también tuvo momentos musicales memorables. Lisa (Blackpink), Doja Cat y Raye ofrecieron un espectáculo en homenaje a la saga James Bond, acompañadas por una impresionante coreografía de Margaret Qualley.

El legendario Mick Jagger recibió una ovación de pie al ingresar al escenario para entregar el premio a Mejor Canción Original, el cual fue otorgado a 'El Mal', de la película 'Emilia Pérez'. Al recibir el galardón, sus compositores Clément Ducol y Camill, junto con el director Jacques Audiard, declararon: "Escribimos El Mal como una canción para denunciar la corrupción y esperamos que la música y el arte abonen al progreso en el mundo. Gracias a nuestro cast, a Zoë Saldaña y Karla Sofía Gascón, por darle vida a esta canción".

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó cuando se rindió homenaje a los bomberos que ayudaron en los incendios forestales de Los Ángeles. Algunos de ellos fueron invitados al escenario para recibir el reconocimiento del público. Con humor, uno de ellos bromeó. "Nuestro apoyo a todos los que han perdido sus casas… incluidos los productores de Joker 2".

‘Duna: Parte 2’ se llevó dos premios consecutivos: Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Aunque el director Denis Villeneuve no subió al escenario, el elenco que recibió las estatuillas se refirió a él como "el mejor director con el que se puede trabajar".

Por otro lado, ‘Wicked’ destacó en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, donde su diseñador, Paul Tazewell, hizo historia. Soy el primer hombre negro en recibir este premio por mi trabajo en Wicked. Me siento muy orgulloso, agradezco a mis musas Ariana Grande y Cynthia Erivo, y a todo el equipo"

Los realizadores de 'No Other Land', ganadora de Mejor Documental expresaron la situación tan difícil que pasa en Palestina. En su discurso, uno de los directores expresó: "Hace poco me convertí en padre y no quiero que mi hijo viva lo que yo he vivido. Esta cinta refleja la dura realidad que hemos padecido durante décadas y que aún persiste. Pedimos al mundo que adopte medidas serias para detener la injusticia y la limpieza étnica del pueblo palestino".

Lista de ganadores

Mejor Actor de Reparto

Kieran Culkin, – A Real Pain

Mejor Película Animada

Flow

Mejor Cortometraje Animado

In the Shadow of the Cypress

Mejor Diseño de Vestuario

Wicked

Mejor Guión Original

Sean Baker – Anora

Mejor Guión Adaptado

Cónclave

Mejor Maquillaje y Peinado

La sustancia

Mejor Edición y Montaje

Anora

Mejor Actriz de Reparto

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Mejor Diseño de Producción

Wicked

Mejor Canción Original

El Mal - Emilia Pérez

Mejor Cortometraje Documental

The Only Girl in the Orchestra

Mejor Largometraje Documental

No Other Land

Mejor Sonido

Dune: parte dos

Mejores Efectos Visuales

Duna: Parte Dos

Mejor Cortometraje de Acción Real

I’m Not a Robot

Mejor Fotografía

El Brutalista

Mejor Película Internacional

Aún estoy aquí – Brasil

Mejor Banda Sonora Original

El Brutalista

Mejor Actor

Adrien Brody - El Brutalista

Mejor Director

Sean Baker – Anora

Mejor Actriz

Mikey Madison –Anora

Mejor Película

Anora

