¿Cinco meses sin sueldo?

El cambio de Gobierno se hará cinco meses después de las elecciones y aun cuando no se declara Presidente electo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su equipo ya tiene trabajando un buen tiempo. La duda es ¿de qué partida presupuestal se pagan sueldos a todos esos cientos de personas que han dedicado su tiempo a apoyar a AMLO? Es posible que hasta antes de las elecciones se les pagara del fondo de campaña, pero a partir del 1 de julio la interrogante es ¿de qué fondo o partida presupuestal se les pagará durante cinco meses? Menos mal que el próximo sexenio se reducirá el plazo a tres meses, que seguirá siendo mucho tiempo. Algunos países como Estados Unidos (EU) sólo tardan un mes en el cambio. De lo que no hay duda es de dos cosas: de que AMLO no les está pagando de su bolsa y de que es con dinero de nuestros impuestos.

Podemos estimar que desde que se aprobó el Presupuesto de Egresos de 2018 se destinó una partida para este efecto, sólo que quien lo administra es el Gobierno saliente y si los funcionarios encargados de su implementación no son de los se van a quedar, no a van a ser muy eficaces en repartir esos fondos. Más bien, tratarán de gastar todo lo que queda para dejar las arcas vacías.

Para preparar la entrega recepción de cada secretaría, subsecretaría, dirección, coordinación, jefaturas y cada oficina gubernamental de las miles que hay en todo el país, bastaría con 30 días para preparar un minucioso inventario de los bienes muebles, vehículos y demás enseres por los cuales se les hizo firmar un resguardo. Lo más laborioso de la entrega son los asuntos en trámite en donde, de una buena entrega, depende que las personas que tengan asuntos en trámite se resuelvan y no tengan que reiniciar el procedimiento, porque los que se van, suelen llevarse los archivos, el mobiliario y hasta lápices y engrapadoras.

En este enorme vacío de cinco meses, muchos negocios se aplazarán para evitar que se queden a medias y eso puede afectar al PIB. Toda vez que el siguiente cambio de Gobierno federal se hará en tres meses en esta ocasión AMLO fue electo para un período de cinco años y nueve meses sin posibilidad de reelección.

Cambiará también el Senado de la República, se eligieron 96 por votación, tres para cada Estado, cuando con uno por Estado sería suficiente; habrá además 32 electos por representación proporcional por partido, según la votación global, todos electos por un período de 6 años a partir del 1 de agosto próximo. Se eligieron 500 diputados federales, 300 por mayoría simple y 200 mediante el principio de representación proporcional. Este es un premio a la partidocracia que no obstante que el Presidente Enrique Peña Nieto prometió recortar 100 diputados, esta es otra de las muchas promesas que no cumplió. Todos electos para un período de tres años a partir del 1 de agosto próximo, con posibilidades de reelección por hasta tres períodos adicionales de tres años cada uno. Resumiendo, es necesario que el plazo para cambiar de poderes sea de un mes; que se recorte el número de senadores a uno por cada Estado y el de diputados suprimir a los 200 plurinominales. De todo esto AMLO no dice nada porque faltarían lugares para colocar a su numeroso equipo.