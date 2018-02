Cinco años de Aristóteles: Oscuros

Toda administración tiene un lado oscuro, aquellos puntos donde las cosas no funcionaron, las políticas fracasaron o de plano se cometieron abusos, errores y atropellos. La administración de Aristóteles Sandoval tiene una característica poco común: él en lo personal está mejor evaluado que su Gobierno, que en muchas áreas de plano no funcionó. Problemas hubo muchos, es parte de la naturaleza de gobernar, la diferencia está en cómo se enfrentan. Pero si hemos de hacer una selección de las tres áreas donde más queda a deber, yo pondría los siguientes:

Seguridad: Los índices de violencia e inseguridad han empeorado en todo el Estado. Si el Gobierno hubiera puesto el mismo empeño en resolverlos como el que puso en tratar de explicarlo quizá no estaríamos tan mal. No pudo haber comenzado peor, pues no habían pasado quince días cuando uno de sus secretarios fue asesinado. Eso marcó de inicio el sexenio, pero de ahí a la fecha todo fue empeorar. La gran apuesta fue la Súper Fiscalía que concentró en un solo mando las policías y la investigación. No hubo pleitos públicos, como sucedía en otras administraciones, pero tampoco resultados. La tasa de homicidios dolosos por cien mil habitantes pasó de 11.57 en 2013, el primer año de la administración, a 16.88 en 2017, y el robo de vehículos con violencia, también en índice por cien mil habitantes, pasó de 12.26 a 66.56 en el mismo periodo: cinco veces más. Lo primero puede atribuirse a factores externos (la típica e infantil explicación de que son narcos matándose entre ellos); lo segundo es claramente un deterioro de la seguridad pública.

Movilidad: Si bien en movilidad hay avances muy significativos como la implementación de la Bicicleta Pública y esperemos que pronto la conclusión de la Línea 3 del Tren Eléctrico, en materia de transporte público y movilidad los resultados nomás no llegan. Cada año nos prometen la creación de las rutas empresa que cambiará la forma de movernos en la ciudad y cada año se aplazan. Solo se ha podido concretar una. La explicación puede estar en gran medida en una errática política tarifaria, pero no solamente. Los resultados son todo lo contrario a lo prometido: más autos, menos usuarios del transporte, más contaminación.

Dos áreas focalizaron los escándalos de corrupción: Salud y Obra Pública. El gobernador tuvo que remover al titular, pero nunca procesó a nadie

Corrupción: Dos áreas de la administración focalizaron los grandes escándalos de corrupción: Salud y Obra Pública. En ambos casos el gobernador tuvo que remover al titular y a sus equipos, pero nunca procesó a nadie por ello. En obra pública los constructores se quejaban que la mordida se pedía no solo para asignar la obra sino incluso para liberar cheques. En Salud sigue sin estar claro cómo se generó el desastre financiero en que está el sector salud y cuál es la responsabilidad de Cruces Mada en ello.

Ojalá en el informe que hoy presenta el gobernador se hable no solo de los claros, sino también de las zonas oscuras de la administración.