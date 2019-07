Ciclistas vs automovilistas vs peatones

La convivencia no es algo simple. En todos los niveles implica respeto y renuncia. Cuando hablamos de la convivencia en el tránsito las cosas son más complicadas, porque para muchos solo hay dos tipos de personas en las calles: las que no estorban y las imbéciles, inmediatamente transformadas en enemigos de los que de ellas se burlan o a las que de plano agreden. Entre los que conducimos un automóvil las calles con frecuencia se transforman en zona de guerra, donde el espacio es peleado como si fuera propio, donde llegar antes se transforma en un objetivo que parece que hubiera un premio por lograrlo, aunque a veces esa dudosa recompensa sean costosos daños materiales o hasta la muerte. Pero cuando el espacio es disputado por personas con armas diferentes, las cosas se vuelven mucho más complicadas.

No quiero hoy entrar en el tema de la pelea entre los diferentes tamaños de vehículos motorizados, sino entre esos y los que usan propulsión humana o eléctrica reducida, como las bicicletas o patinetas. Ambos han cobrado mucha fuerza en años recientes, en todo el mundo. Los gobiernos ceden a la presión por buscar alternativas menos contaminantes y la estrategia es transformar la comodidad del uso de un coche en un infierno, quitando espacio y restringiendo el acceso de los autos a determinados lugares; frenando la creación de estacionamientos y cobrando más caro por el privilegio de usarlos. No podemos negar que hay algo de cierto en pelear contra el automóvil, aunque menos por la contaminación que por la ineficiencia de éste como transporte colectivo, algo que fue impulsado por las autoridades en el pasado, que con eso se quitaban de encima la necesidad de poner dinero en el verdadero transporte colectivo: autobuses y trenes.



Ineficiencia doble

El auto ya resulta menos efectivo para llegar a nuestros destinos que otras formas de transportarse, como la motocicleta, por ejemplo. Su exceso en las calles produce ese efecto, con atascos cada día más difíciles de evitar.

Para desesperación de los que manejamos un auto, las autoridades disminuyen el espacio de las calles para poner ciclovías, pero cuando las vemos vacías nos preguntamos si es justo ese espacio tomado al auto que paga tenencia por usar las calles, en favor de uno que no contamina, es verdad, pero tampoco es solución para muchos por falta de capacidad de carga, porque no tenemos muchos la resistencia física para circular largas distancias, porque llueve, porque llegaremos sudados a aquella importante junta, etcétera. Como si no fuera suficiente la competitividad humana, ese cambio en favor de la bicicleta enciende aún más la disputa. Y el que usa el transporte de dos ruedas mira al automovilista como enemigo. A veces lo es, es cierto, pero en ocasiones ya no es posible hacer nada más que invadir una ciclovía para dejar una persona -y los taxis viven de eso, por ejemplo-, para entrar a un establecimiento comercial o hasta en la propia cochera. Muchos ciclistas se enfurecen como si les hubiéramos pitado cinco veces. Lo peor de todo es que también son así con relación a los peatones, cuando ellos son los que tienen la ventaja de contar con un vehículo y alcanzar una velocidad que puede herir seriamente al que camina. Y no se limitan a usar el espacio dedicado a ellos, usan avenidas, calles y, peor aún, banquetas para circular, muchas veces sin importar si hay niños en su camino.

Si la convivencia entre iguales es difícil, entre desiguales es aún peor. No es correcto darle el privilegio al auto como hasta hoy ha sido. Pero es ingenuo esperar que los que conducen un coche aprendan de la noche a la mañana que ya no son los reyes de la ciudad. El transporte individual, llámese auto, moto, bicicleta o patineta, debe desaparecer a largo plazo en favor del colectivo y en algún momento la autoridad necesitará entenderlo e invertir en eso. Mientras esto no pasa -y seguramente falta tanto que no estaremos aquí para verlo- necesitamos aprender a convivir, estemos arriba o abajo de algún medio de transporte.