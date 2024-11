"Cholain" Rivero, el mejor entrenador del mundo

“Arte y poesía en movimiento, eso es el boxeo”, confió el legendario genio manager yucateco Jesús “Cholain” Rivero, en uno de los entrenamientos que le impartía al boxeador tapatío Ulises "Archi" Solís en Guadalajara, a quien condujo a la obtención del campeonato mundial minimosca FIB en 2006.

"Cholain", uno de los mejores entrenadores de boxeo del mundo de todos los tiempos, consolidó su prestigió con su obra de arte, Miguel Canto, ex campeón mundial mosca, “es el mejor mosca de todos los tiempos para la prensa mundial”, dijo Rivero, y recordó que Canto en cada una de sus exhibiciones hacía una pelea diferente, “los aficionados, la gente de boxeo decía que a Canto sólo le podría ganar otro Canto”.

El peninsular, quien estudio derecho, filosofía y letras, historia, creó la estrategia para que Humberto "La Chiquita" González tomara revancha del estadounidense Michael Carbajal, plan de pelea convertido en obra de arte. "Fíjese que Miguel Canto ganaba más fácil en las revanchas, porque en la primera pelea aprendía y en la revancha desarrollaba nuevas cosas. Miguel Canto era un mosca chaparrito, había que enseñarle lo que se había dejado de hacer en la primera pelea, como defensiva, quitar golpes, parar golpes, alejarse del adversario, agarrarlo de hombros, bloquear, y ganaba en las revanchas”.

Para Oscar de la Hoya, Jesús Rivero fue su mejor entrenador, conocimientos que lo condujeron a la cúspide de su carrera. Algunos de los secretos que le enseñó al "Golden Boy", los confió en una de las clases que le impartió a Ulises "Archi" Solís en el gimnasio de la familia Jáuregui en el barrio de Santa Cecilia, y aquello fue espectacular: "Las cuerdas son parte de tu repertorio, te recargas en ellas y las utilizas para impulsarte y enviar tus ataques". Y el maestro de 75 años de edad, con una agilidad mágica, le enseñaba a "Archi" los movimientos, y lo invitaba para que los repitiera siete, ocho veces, hasta aprenderlos. "En una pelea, el boxeador debe conocer tres o cuatro estrategias, si una no funciona, en el mismo round la cambias".

En 2006 en el café de Don Luis, existió por avenida Chapultepec de Guadalajara, platicamos con don Jesús Rivero, venía de comprar varios libros de la editorial Siglo XXI que se localizaba por la zona del Expiatorio. Esa mañana recordó que "ya no quisieron que continuara entrenando a Oscar de la Hoya, decían que mis conocimientos no servían para el negocio, que lo querían un boxeador que caminara para adelante enviando golpes, aunque lo castigaran. Me despedí y me regresé a Mérida".

El grupo que dirigía a Julio César Chávez Jr., lo buscó en 2017 para que entrenara al hijo del Emperador, para la pelea con “Canelo”, “les dije, vengan a verme a Mérida, nunca me llamaron, nunca vinieron”.

En 2012, antes de la cuarta edición Márquez-Pacquiao, dijo que "no es la maravilla que dicen. No es el gran peleador como lo están presentando, no tiene efecto, Pacquiao no sabe pegar el gancho al hígado, y zurdo que no pega el gancho al hígado, no sabe. Es zurdo Pacquiao, y todos sus adversarios, hasta Márquez, cometen el error de girarle al filipino hacia el lado izquierdo, como no se debe hacer, en lugar de girarle para el lado derecho. Es un boxeador difícil, pero no pega tan duro, su velocidad abruma y te da una golpiza”. Y sobre los comentaristas de televisión expresó: “Deben ser imparciales porque confunden a los aficionados, su crónica no es lo que estamos viendo en pantalla.

"Las recientes generaciones de boxeadores imitan lo que no deben imitar, por eso no aprenden, debes aprender de los maestros, ver las películas del maravilloso Jack Johnson, de Willie Pep, y hoy los boxeadores imitan lo que no deben imitar, por eso están escasos de recursos, de técnica, no saben caminar en el ring”.

La mañana del jueves 14 de noviembre falleció en su natal Mérida, Jesús "Cholain" Rivero a la edad de 95 años. Para el mánager Ignacio Beristáin, "Cholain" es el mejor entrenador del mundo. Y por ahí estaré atisbando.