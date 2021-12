Chávez, el Papa y el populismo

“Un maestro del espectáculo...una fascinación...un showman, se montaba en la tarima...de la nada, volteaba diametralmente el discurso...su personalidad era magnética, contradictoria...tenía la habilidad de hablar solo de lo que él quería hablar...”. No, no se confunda, no estoy hablando del que usted se imagina aquí en México. Son algunas líneas en las respuestas de una entrevista de la periodista colombiana Catalina Lobo-Guerrero -ganadora del premio Simón Bolívar al libro periodístico del año en su país- cuando habla de su obra ‘Los restos de la revolución’, que escribió como retrato de un país en picada, de un movimiento populista y después de la muerte de Hugo Chávez en Venezuela.

Lobo-Guerrero, quien colabora con frecuencia en The New York Times, El País y The Guardian, entre otros diarios, habla en su libro de Chávez y en el se refiere como un hombre contradictorio y aterrador, que dejó un país a la deriva y con una herencia muy pesada de cambiar para volver a ser lo que en alguna vez Venezuela significó en el liderazgo latinoamericano y en el concierto internacional. Es una muestra de cómo el populismo inició un cambio radical en un país que se pensó tendría otro destino por su estabilidad y riqueza.

Precisamente el sábado sobre el tema el Papa Francisco, en su visita a Atenas, Grecia, hizo una advertencia, “las promesas fáciles del populismo y autoritarismo arriesgan la democracia”. Se refería a Europa, pero el concepto, la idea y el mensaje puede aplicarse en todo el mundo. “No se puede dejar de constatar con preocupación como y, no solo en el contingente europeo, se registra un retroceso de la democracia”.

Y el Papa Francisco fue tajante al señalar que “el remedio a esto no está en la búsqueda obsesiva de popularidad,

en la sed de visibilidad, en la proclamación de promesas imposibles, sino que está en la buena política”. Y estableció claramente que el autoritarismo pudiera ser “expeditivo y las promesas fáciles propuestas por los populistas se muestran atrayentes”.

Dos noticias del fin de semana: Una, la entrevista de una periodista que vivió de cerca el declive de un país que inició su debacle con ayuda importante de un movimiento populista, y la segunda, la advertencia papal sobre las consecuencias que trae consigo un liderazgo populachero, que ‘se llevan entre las patas’ a la democracia.

¿Qué podemos aprender de todo esto o qué reflexión nos deja si pensamos en nuestro país?. ¿Usted, qué opina?.

