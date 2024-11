Charros toma un segundo aire

Pareciera que Charros de Jalisco tomó un segundo aire y hay quienes dicen que es en razón de la ausencia del mánager Benjamín Gil, quien también se desempeña como mánager de la Selección Nacional de México que actualmente representa a nuestro país en el certamen internacional Premier 12, donde por cierto, a pesar que en base a las combinaciones de resultados y tras sobreponerse de un pésimo inicio puede colarse a la búsqueda de espacio en los próximos Olímpicos, es de señalar que en esencia no se ha cumplido con el éxito esperado, y no sólo por Gil sino porque el representativo mexicano no vino al certamen con el mejor roster posible.

Llama la atención que el equipo albiazul jalisciense, de la mano del coach de banca Adán Muñoz, ha conseguido importantes resultados, aunque también hay que decir que en la racha victoriosa que llegó a tener de ocho cotejos en fila, habiendo triunfado en dos series seguidas, ambas por barrida, hubo momentos previos a la ausencia de Gil en que se pudo entender que sí tuvo que ver con esa recuperación que ya se mencionaba.

Decía yo en una colaboración previa que había que desear y esperar el repunte de Charros que ahora se está dando luego de haber permanecido durante varias semanas muy cerca del sótano con el doble de fracasos que de éxitos. Y bueno, pues ahí está ya de regreso, en este momento a media tabla de posiciones peleando incluso el cuarto lugar con ligeramente más triunfos que descalabros.

En un torneo tan corto como es la campaña en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), y estando ya próximo a terminar la primera vuelta es muy importante que el equipo termine dentro de los cuatro primeros lugares del standing y que la cosecha de puntos sea adecuada para empezar la segunda tanda de la fase ordinaria con el ánimo por todo lo alto y con esa cosecha pensando en que la segunda vuelta debería ser todavía mejor.

Ya embalados, y como es de alguna manera borrón y cuenta nueva, se pueda aspirar a terminar si no como líder cuando menos entre los primeros tres conjuntos en la parte alta de la pirámide del tablero. Para así, no solamente asegurar su pase en forma no arriesgada a los Playoffs sino que teniendo la posibilidad del privilegio de, al estar en los mejores lugares, iniciar y desfogar la parte de los juegos de postemporada abriendo en casa.

El conjunto, además de estar luciendo bien a la ofensiva, de apreciarse con un mejor esquema estratégico que le permite hacer más carreras, con una eficacia en los toleteros, con la tarea oportuna de impulsar rayitas a la caja registradora, también se ha visto ya más estabilizado, más consolidado en su cuerpo de lanzadores. Insisto, hay que desear que esta racha dure, porque hay precedentes en otras campañas, en las que, así como tiene rachas de muchos juegos victoriosos, también se suceden a continuación de esas cadenas de derrotas. Y es lo que en un torneo tan corto como éste afecta muchísimo, porque si bien es cierto, hilando victorias se escala con cierta facilidad los peldaños de las posiciones, también en sentido opuesto, cuando se conjuntan muchas derrotas seguidas o aún siendo seguidas con muchos más fracasos que éxitos, se tiene el riesgo de, como en el juego de espinas y calderas, caer muy bajo.

Lo destacable por ahora, en todo caso, es que el equipo está dando visos de que sí puede ser un conjunto con etiqueta de exitoso, de espectacular, y que le dé satisfacciones a su público.