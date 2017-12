Charros, calificado y buscando lauros

Tras haber culminado con los juegos en calidad de anfitrión con las series desahogadas entre los días 19 y 21 de diciembre ante Venados de Mazatlán y los días 22, 23 y 25 de diciembre frente a Mayos de Navojoa, ganando ambas, los campiranos albiazules jaliscienses ya están calificados a la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) en esta campaña 2017-2018, y jugarán a partir de mañana y hasta el próximo día 29 de diciembre el último serial de la etapa ordinaria del presente torneo buscando cerrar con broche de oro y empezar afinados además de a gran ritmo la llamada etapa de repesca en los Playoffs rumbo a las series de Semifinal y Finales en pos del título de campeones de la LMP.

Atrás han quedado los altibajos de la primera vuelta, habiendo concluido el escuadrón en la media tabla, ocupando el cuarto lugar del standing, lejos de la expectativa que del conjunto se tenía al iniciar la actual temporada, ya que se presumía había las condiciones para que desde el inicio de la campaña el equipo fuere el que marcare el paso y liderara al resto en razón de la hipotética superioridad de la novena jalisciense, mejor armada frente a las otras escuadras; también han quedado rebasadas las malas rachas del inicio de esta segunda vuelta del torneo regular, etapa en que Charros se fue hasta el fondo del standing y se determinó por la directiva la remoción del que fue primer mánager de la escuadra, “el sabio de la sabermetría” Anthony Tarasco, habiendo llegado como nuevo timonel el actual Roberto Vizcarra Acosta, quien no con poco esfuerzo ha logrado equilibrar el barco volviendo a situar al equipo en el grupo de novenas competitivas.

Han descollado varios peloteros como él capitán del equipo y titular de la segunda base José Manuel “ManNy” Rodríguez Espinosa, luciendo enorme con su guante y al aporrear a doña blanca en la que ha sido magnífica campaña para el sinaloense, pues está situado en los más altos estándares de productividad como toletero además de ser una garantía a la defensiva, igual que, habiendo empezado a bajo ritmo, ahora están con un gran desempeño el receptor Gabriel Gutiérrez Beltrán quien además de mostrar por qué es quizá el mejor cátcher de la LMP ha estado desatado tundiendo la esférica; en el mismo sentido brillando el antesalista Agustín Murillo Pineda y el jardinero Edson Daniel García Bejarano, por más que aún con algunos leves altibajos sigue dando buena nota el parador en corto Amadeo Zazueta Alarid y en las ocasiones que le han permitido jugar también se ha visto bien el tapatío Alberto Carreón Armas, que igual ha cubierto las paradas cortas como el jardín y la tercera base, además de corriendo bases en forma emergente, siendo también cumplidor aún cuanto menos sólido el menudo jardinero Carlos Figueroa Villa, no pudiendo dejar de mencionar al praderero y buen bateador cubano Yordanys Linares y especialmente al inicialista y buen aporreador Jabari Blash, así como de entre los lanzadores a quien es el más relevante en su labor: el zurdo Tyler Alexander, y aunque en menor medida, por diversas razones con altibajos, pero con balance positivo, otros como William Oliver, Daniel Guerrero Torres, Manuel Flores Pérez, Octavio Adrián Acosta Reyes, Jesús Cruz Sustaita y José Iván Salas Mendivil, no pudiendo dejar de mencionar como buenos elementos desde la lomita de las responsabilidades al portorriqueño Joe Colón, que lamentablemente ya tuvo que irse a su país y por supuesto al colmilludo Sergio Francisco Romo. Es menester citar a quienes de entre el grupo de peloteros que ya no están en el roster porque acorde a sus contratos tenían fecha cierta para partir y dejaron buen sabor de boca, como es el caso de Robert Stock, Kyle Lloyd, Billy Burns y Brock Stassi. Es de lamentar que por infortunada lesión acabó la campaña para el buen pelotero Anthony Alford , que dejó excelente impresión.

Hubo notoria inutilidad de un muy numeroso grupo de peloteros foráneos que desfilaron por Charros, entre ellos: Arthur Lee Charles, Jarrod Saltalamacchia, Chris Colabello, Matt Clark, Víctor Mayte, Joshua Alexander Zeid, Gabriel Hernández, Ernesto Frieri y Rico Noel, estando aún activo el pitcher Brandon Cunnif que no ha sido realmente útil, a la espera que Rommie Lewis, otro lanzador importado que sin tener números previos muy deslumbrantes recién se consolide como relevista preparador que llene el vacío que dejó Colón.

La afición ha estado apoyando a Charros tanto en las buenas como en las malas rachas, aplaudiendo la entrega de la mayoría de los integrantes del equipo albiazul aunque estuvo reprochando la ineficacia de algunos peloteros que ya no están con la escuadra y fueron poco útiles, también reclamando la apatía de quienes siguen sin ser demasiado útiles como Japhet Amador, a quien se animaron a sacar temporalmente del roster esperando que de reactivársele en Culiacán entienda que debe jugar a plenitud o irse a su casa. Charros tiene con que emprender con firmeza la ruta hacia la búsqueda del campeonato, basta con que cada pelotero se aplique al máximo jugando acorde a su real capacidad.