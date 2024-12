Charros bien: está de regreso

Tras cumplir una primera vuelta bastante mediocre en cuanto a su desempeño, habiéndola culminado con dificultades, y colocado apenas por encima del fondo de la tabla de posiciones, Charros de Jalisco lleva un sorprendente buen paso en lo que va de la segunda fase del calendario ordinario, por lo que, si no sucede nada extraordinario, tendrá asegurado el pase a la Postemporada de esta campaña 2024-2025, en que el equipo dirigido por Benjamín Gil está obligado a no repetir el fracaso que significó la temporada anterior en que no pudo siguiera ganar un boleto para colarse a la Fiesta Grande del béisbol en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) que se disputa en otoño-invierno.

A tropezones fue como Charros transitó la fase inicial del certamen. Un camino de claroscuros, siendo que también obtuvo algunas victorias, pero nunca logró mostrarse como un conjunto consolidado que pudiera decretarse como poderoso, armónico, fuerte y atractivo en lo general, sobre todo para su fanaticada local que alberga grandes expectativas.

Ya habíamos comentado que requería que, dada la cosecha no muy atractiva de puntos al culminar la primera fase del certamen, la segunda vuelta debería ser totalmente distinta en cuanto a la obtención de victorias, con mayor número y mucha amplitud frente a las derrotas para que el equipo no solamente quedara colocado de la mitad de la tabla hacia arriba, es decir, no únicamente buscando tener un poco más de victorias que de fracasos, sino con un esfuerzo mayor colocarse en los primeros sitios para que en el balance, es decir, la suma de los puntos obtenidos en las dos fases del torneo pudiera estar entre los cuatro primeros, y así además de calificar sin sobresaltos a los Playoffs, tener la posibilidad de ser de los conjuntos que tienen la prerrogativa de iniciar en casa todas las series de Postemporada.

Advertimos también que aún siendo un buen inicio de la segunda vuelta, todavía no se vislumbraba hasta hace poco a un conjunto totalmente etiquetado como ganador en mayor medida, y que tenían que afinarse algunas cuestiones para que así lo fuera.

Un conjunto que se ha visto bien en general en la defensiva, con bastante poderío a la ofensiva, pero con algunos traspiés en cuanto al bateo eficaz, dejando bastantes corredores en las bases, y esto impidiendo que se concretaran anotaciones, y como resultado de ello perdiendo cotejos.

Así las cosas, esto se ha mejorado, el pitcheo está ahora suficientemente consolidado, la directiva ha hecho su trabajo, ya el equipo está colocado en la parte alta, peleando las posiciones superiores, colocado en segundo lugar, y bueno, se avizora que puede continuar así, no solamente para calificar en los mejores términos, finalizar muy bien colocado, tener privilegios para los Playoffs, sino que seguir atrayendo cada vez más público a las instalaciones del Estadio Panamericano, y que la gente acuda con mayor profusión a las graderías y butacas, a efecto de darle fortaleza en todos los sentidos al conjunto.

Es menester que tanto la directiva como el cuerpo técnico de los campiranos albicelestes den puntual seguimiento a cualquier condición emergente que pueda provocar algún desequilibrio, sea ofensivo, defensivo o del staff de pitcheo y evitar que el conjunto vuelva a caer en baches, lo que ya ha sucedido, es decir, que no obstante estar embalado en gran forma vuelva a caer en malas rachas. La afición anhela y exige que la escuadra no solo siga con buena marcha, sino que además de calificar lo haga con mucha espectacularidad y sea un muy sólido candidato al título.