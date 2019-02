Charros, a no dormir e ir por bicampeonato

Al culminar el sábado su participación en la edición 61 de la Serie del Caribe con la representación de México, los Charros de Jalisco, campeones de la temporada 2018-2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), hilvanaron su segunda victoria al imponerse a los Cardenales de Lara de Venezuela por 9-4, resultado que no le fue suficiente para continuar en la competencia, ya que de acuerdo a los criterios de desempate, México se quedó a una carrera de avanzar en el certamen que a la postre se adjudicó el sorprendente equipo de Los Toros de Herrera de Panamá.

En el enfrentamiento del sábado ante los Cardenales, el equipo mexicano lució de nueva cuenta imponente como lo había hecho el día anterior frente a Leñadores de las Tunas de Cuba; tuvimos la satisfacción de volver a ver un plantel con las cualidades que ya le conocíamos: con garra, con entrega y con pasión, pero principalmente desarrollando un beisbol de calidad. Sin importar el nivel del oponente, jugó sin complejos sus últimas dos participaciones y nos dieron un par de alegrías al imponerse a Leñadores de Las Tunas campeones de la Liga cubana y a los triunfadores de la Liga venezolana.

Fue un criterio de desempate el que impidió a Charros llegar a la Final al terminar en triple empate con dos triunfos y dos derrotas en el liderato del Grupo A con los Cardenales de Lara y Leñadores de Las Tunas, más quedando al margen de jugar el cotejo Final de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Nuestro representativo nacional culminó su participación ubicado en el cuarto lugar del certamen, superando a países tradicionalmente imponentes como Venezuela y Puerto Rico, pero quedando por debajo de las escuadras representativas de República Dominicana, Cuba y Panamá, siendo el humilde conjunto anfitrión la agradable sorpresa del torneo al vencer a las grandes potencias del beisbol latinoamericano y ganar el certamen con una escuadra armada emergentemente y habiendo sido considerada la novena más débil del torneo.

Los Charros de Jalisco llegaban a esta competencia precedidos de su recién conquistado y muy merecido título de la LMP y ello nos hizo albergar grandes expectativas; esperábamos mejores resultados por el momento anímico que acabábamos de experimentar al ver a nuestro equipo campeón, pero no se puede soslayar el nivel de los rivales que enfrentaron, justamente los monstruos del beisbol mundial, y si bien su desempeño no fue el esperado en sus dos compromisos iniciales, habiendo flaqueado los lanzadores abridores, cometiendo algunas pifias y con sumamente escasa producción de anotaciones, sacaron la casta y en nuestros recuerdos quedará el corazón que dejaron sobre el diamante enfundados en la franela mexicana para demostrar que tenían las condiciones, el beisbol y la pasión para no sólo reponerse de un par de descalabros, sino jugarle de tú a tú y vencer a los mejores.

La esperada corona histórica número 10 para nuestro país en el máximo serial beisbolero latinoamericano tendrá que esperar. Lo que no podrá esperar más es que la directiva de Charros comience a dar los pasos que lo enfilen con rumbo al bicampeonato; poner sobre la balanza y revisar los números fríamente para definir la plantilla para la temporada 2019-2020 que nos pueda hacer repetir con un título e ir por la revancha para conseguir la corona del más importante certamen del juego de pelota en América Latina, en la siguiente edición, la numero 62, a desarrollarse en República Dominicana o Puerto Rico.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1