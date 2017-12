Cerrojazo navideño

Como colofón de la Tercera Temporada 2017, denominada “Festival de la Voz”, en la que se incluyeron obras colosales como la “Sinfonía con Órgano” de Saint-Säens o “La Resurrección”, de Mahler, y antes del “encore” con las funciones de “El Cascanueces” anunciadas para jueves, viernes, sábado y domingo próximos, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) presentó, la noche del viernes en el Teatro Degollado, un programa “light”, con música tradicional de esta época del año.

Con el tenor César Delgado y el barítono Carlos López como solistas, y con Jesús Medina como director huésped, el programa presentó, en la primera parte, estampas musicales clásicas: las arias “Ev’ry valley…” y “The trumpet shall sound”, de “El Mesías”, de Handel, para tenor y barítono, respectivamente; varios fragmentos de “El Cascanueces”, de Tchaikowsky, y las “Ave María” de Schubert y Bach-Gounod. En la segunda, más popular, se incluyeron “Noche de Paz”, de Gruber; “Paseo en Trineo”, de Anderson; “Blanca Navidad”, de Berlin; “Oh, Noche Santa”, de Adam, y “Las Campanas deNavidad”, de Krogstad.

Por timbre, registro, volumen y dicción, los solistas alcanzaron desahogadamente la nota aprobatoria. Un filado estupendo de César Delgado, al final del “Ave María” de Bach-Gounod, y el dúo final de “Noche de Paz” –cantada a dúo–, así como el voluntario de trompeta en la segunda aria de “El Mesías”, fueron, quizá, los momentos más logrados, musicalmente hablando, de la velada.

El desempeño de Jesús Medina en el pódium, no obstante cierta tendencia a la desmesura gestual, fue acertado en términos generales... aunque permitió algunos excesos en los metales e incluso alguna disonancia notoria del corno en una danza de “El Cascanueces”; en “Blanca Navidad” no pudo evitar que los metales aplastaran casi totalmente la voz de Carlos López; algo que no sucedió con Delgado –estupendo en los agudos, por cierto– en “Oh Noche Santa”, porque la orquestación dependió principalmente de las cuerdas.

El cerrojazo del programa, diseñado para el lucimiento de la orquesta –como el “Festival Navideño” inicial y la “Navidad en el Cine” incluida en la segunda parte–, dio a la velada un ambiente más de salón de baile que de sala de concierto. Pecadillo venial, de los que se borran con agua bendita.

El programa se repite hoy domingo, en la misma sala, con dos funciones: a las 12:30 y a las 18:30 horas.