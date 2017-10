Centenario

En la madrugada del viernes 5 de octubre de 1917, don Jesús Álvarez del Castillo revisó cuidadosamente los textos de la primera plana de la publicación inicial. La emoción propia de los nacimientos invadía a los autores envueltos en el olor a tinta sobre papel, mientras la curiosidad se convirtió en murmullo, y luego en tema de conversación.

La esencia de aquel primer ejemplar está en el invariable amor a México expresado en una relación indisoluble y comprometida con la Guadalajara moderna a la que aludían las ilustraciones. Al revisar una y otra vez la redacción de los enunciados, antes de pasarlos a la prensa, a pesar de su cultura y visión, no imaginó que con ese texto fundaba uno de los ámbitos esenciales de la comunicación y una institución fundamental de Jalisco. En el texto se definía puntualmente el ideario: “Un paladín de la verdad y de la justicia; (que) no se arredrará ante nada ni ante nadie para defender a una y a otra, ... Publicación mesurada y seria que ansiamos sea digna de nuestra sociedad y que penetre a todos los hogares, ...no contendrá, ni aun en su lenguaje más enérgico, nada que pueda ofender los oídos..., nada que pugne con el respeto que merece la sociedad que nos alberga, y con el que nos debemos a nosotros mismos. Nuestra publicación será independiente en el más alto y amplio sentido del vocablo... Nuestro apoyo y nuestro sostén en la labor que hemos emprendido será el público a cuya benevolencia y amparo nos acogemos. Si acertamos en el camino de nuestros esfuerzos, si éstos le son gratos y satisfacen sus aspiraciones, él nos recompensará, y esa recompensa será nuestro galardón y nuestro más preciado timbre de orgullo”. El traqueteo de la prensa aquella noche de octubre seguramente era más pausado que el sonido de la rotativa que imprimió el ejemplar del 100 aniversario publicado hace unos días. El ejemplar digital se suma como parte esencial de la transformación para servir. El olor a tinta permanece, como testigo invisible del crecimiento de las plataformas multimedia que conviven aún más con nosotros en los dispositivos.

Cien años después, el murmullo y la conversación surgida de la curiosidad que produce la novedad, se ha convertido en factor esencial de la identidad local con la que nos debatimos en el enorme entramado de la comunicación global. El timbre de orgullo de la modernidad del primer ejemplar, se ha convertido hoy en la voluntad de ser el espacio para que resuene la voz de la ciudad, y ser el ámbito del debate de los temas pertinentes para los habitantes de esta región.

Ahora ha correspondido al nieto y bisnieto de don Jesús, vivir la emoción de la madrugada del 5 de octubre de 2017, y ver nacer los dos nuevos ejemplares: uno impreso, enorme, con el olor a tinta y el otro digital, que con renovadas herramientas se consolida como espacio indispensable del debate de la agenda informativa, social y política. Ambos consolidan a EL INFORMADOR como parte esencial de Jalisco. Felicidades.