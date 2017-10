"Centenario"

El pasado día cinco se conmemoró un siglo de vida del diario “EL INFORMADOR” en el que de alguna manera y sin ser periodista desde hace mucho me he integrado para nuestra charla semanal y como además puedo decir que conocí desde al fundador don Jesús Álvarez del Casillo Velasco, a don Jorge Álvarez del Castillo Zuloaga así como al actual director don Carlos Álvarez del Castillo Gregory así como a Juan Carlos Álvarez del Castillo Barragán, actual director comercial, pues puedo compartir con ustedes muchas consideraciones vistas desde un lado diferente, sobre todo, desde un punto de vista de alguien no periodista como es el suscrito que ha participado en una parte de esa historia.

Tengo la convicción de que por este diario han pasado grandes periodistas, que no menciono por temor a omitir el nombre de algunos y esos periodistas en este mismo momento siguen ejerciendo en este periódico y otros muchos que lo siguen haciendo en otros medios y que aquí hicieron sus primeras armas y que se distinguen por esa formación a la que siguen honrando.

Pero “EL INFORMADOR” ha sido más, mucho más que un medio puramente noticioso; tomen ustedes en cuenta que ha sido durante más del veinte por ciento de existencia de nuestra ciudad un acompañante fiel y confiable de sus habitantes, un reflejo de la misma cuyo acontecer se ha visto expuesto en él y aquí es donde yo y otros muchos colaboradores hemos captado y compartido esa vida citadina.

Este periódico es ciertamente positivo, constructivo y orientador, pero también puede considerarse como un diario cuya veracidad es proverbial, me imagino las veces que los editores habrán tenido la tentación de publicar alguna noticia “espectacular” y no lo hicieron porque no encontraron confirmación o certeza de su veracidad y eso a mi me da la convicción de que si leo, como toda mi vida lo he hecho, una noticia en el mismo, se que es confiable, no recuerdo ninguna que haya sido falsa, y por tanto me enorgullece participar en nuestra charla dominical.

Pero más que permanecer en la celebración de los cien años, importantes por ser los primeros, me emociona vivir y participar en este segundo siglo de experiencia del periódico; conociendo a los directores he sido testigo de lo cuidadosamente que analizan antes de ponerlos en práctica los cambios y avances tecnológicos, recuerdo particularmente cuando comenzaban a aparecer los diarios con impresiones a color, don Jorge ya tenía instaladas las prensas a color y tardó mucho tiempo en decidir que la impresión se hiciera a color, no le ganó ni la novedad ni el tener lista la instalación; lo hizo después de meditarlo y ahora que la tecnología parece avasallarlo todo, “EL INFORMADOR” está al día pero siempre considerando que la forma puede y debe cambiar, pero, los principio y bases con que este diario centenario - que muy pocos pueden lucir esta presea- debe mantener su esencia como reflejo de la ciudad a la que sirve.



@carlosmorsa