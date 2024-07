Caudillismo y liderazgo

A lo largo de nuestra historia, hemos conocido múltiples personajes que han dejado una huella. Muchos han sido caudillos porque han sido jefes militares o políticos. En general, han sido personas autoritarias, con un sesgo personalista y centradas en sí mismas, a veces un tanto narcisistas y sobrevaloradas. Sin embargo, llegan a tener un carisma especial, particularmente en su don de mando y dirección para guiar a las masas. Cuando lo consideran necesario, pueden recurrir a la fuerza pública para someter a los demás a sus planes y propósitos.

En muchos países alrededor del mundo, especialmente en América Latina, han existido muchos caudillos, y precisamente han surgido más durante las crisis y la inestabilidad social. Pueden guiar y conducir revoluciones, independencias y hasta golpes de Estado. No necesariamente han sido personas cultas y visionarias, pero sí con una clara determinación de lo que se tiene que hacer para realizar los ajustes adecuados.

En cambio, un líder puede ser cualquier persona que guíe, que dé confianza y sepa inspirar a alguien a lograr sus metas y objetivos, no forzosamente en el ámbito político, social o empresarial. Bien puede ser en el contexto deportivo. Lo que caracteriza más a un líder es que no obligan ni someten, no tienen ni intentan tener autoridad, mucho menos recurren a métodos de forma autoritaria.

Los verdaderos líderes se inclinan más por el manejo adecuado de las emociones y afectos positivos, con una comunicación clara y motivante, con una visión puntual de lo que el grupo necesita para lograr los objetivos colectivos. Los líderes, a diferencia de los caudillos, buscan un consenso y logran así obtener la colaboración y apoyo de sus seguidores. En cambio, los caudillos tienden a imponer, someter y controlar.

Líderes han sido Mandela, Gandhi y Luther King, por poner unos ejemplos, y de caudillos tenemos a Zapata, Villa y tal vez Madero. Necesitamos en México auténticos líderes como en su tiempo lo fue Morelos. Tendemos al caudillismo, y lo que urge son líderes.

¿Hoy hay alguien que se destaque por ser líder?