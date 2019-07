Establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que somos un país laico (artículos 24, 41 y 130), esto quiere decir que respeta todas las religiones; no obstante, para cumplir con ese mandato se requiere que el gobierno no fomente ni favorezca a religión alguna, sin embargo, nuestro presidente se mofa de todas las instituciones; abiertamente está violando la Carta Magna al repartir 10 millones de ejemplares de la Cartilla Moral, redactada por Alfonso Reyes en 1944.

La Cartilla Moral es un ensayo editado en un folleto que comprende 14 lecciones que, por medio de frases sencillas, trata de encausar a la población por el camino del bien.

A continuación se hace una breve exposición del concepto de cada una de las 14 lecciones:

I-El hombre debe educarse para el bien. Esta lección y las doctrinas que en ella se inspira constituye la moral o ética. II-El hombre tiene algo de común con los animales y algo exclusivamente humano relacionando el cuerpo con lo animal y el alma con lo humano. III-La voluntad moral trabaja por humanizar más y más al hombre levantándolo sobre la bestia IV-La apreciación del bien, objeto de la moral, supone el acatamiento de los mandamientos de la religión. V-Los respetos que hemos considerado como mandamientos de la moral, desde el respeto que el ser humano debe tener a sí mismo por la dignidad de las personas y el culto a la verdad. VI-Después del respeto a la propia persona, el respeto a la familia y al mundo bueno que nos rodea de modo inmediato. VII-Nuestra existencia no solo se desenvuelve dentro del hogar, se extiende al círculo de respeto a la sociedad. VIII-El primer grado de respeto social se refiere a la sociedad en general y, en lo posible agradable y solícito al prójimo, al Estado y al Gobierno en sus leyes propias. IX-La Nación, la patria no se confunde del todo con el Estado, el respeto a la patria va acompañado de este sentimiento. Todos los respetos de que hemos hablado son mandamientos de la moral, aunque se resumen en el otro precepto de “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. XI-El más impersonal de los respetos morales es el respeto a la naturaleza. XII-Hay un sentimiento que acompaña la existencia humana Es el respeto a la verdad es la más alta calidad moral e intelectual. XIII-Resumen de la primera parte. El hombre es superior al anima porque tiene conciencia del bien. XIV-Resumen segunda parte. Respetos que están contenidos unos con otros, a nuestra persona y a la familia, a la sociedad humana en general y a la sociedad en particular, en la que nos tocó vivir, el respeto a la patria, a la especie humana, a la naturaleza. Concluye con esta frase: “Todo ello es el patrimonio natural de la especie humana, aprendiendo, a amarlo y estudiarlo, además aprendiendo de paso a ser más felices y más sabios.

Se pretende que el reparto de esos 10 millones de Cartillas Morales, se dedique a moralizar evangelizar, manipular y controlar a las masas, tratando de imponer su visión moral a los mexicanos. El reparto se hará por medio de los maestros normalistas y la Confederación Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas de la Arquidiócesis que dirige Carlos Aguilar.

Se vislumbra que se quiere combatir la criminalidad con principios morales, labor que puede llevar toda una generación, además, se requiere de inmediato combatirlo con acciones represivas contra el crimen, sea organizado o eventual.