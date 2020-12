Carta al Niño Jesús

Muy querido Niñito Jesús, en esta ocasión tan importante, te quiero pedir en nombre de México y sus habitantes, que yo sé que quieres mucho a México y a todos los mexicanos.

En esta ocasión es de gran importancia, pues México se está o lo están derrumbando todas las acciones basadas en las increíbles e ilógicas ocurrencias de Andrés López, que siente y se cree dueño del país, de nuestro México.

Te pedimos que se arreglen todas las tonterías que ha hecho y sigue haciendo, por favor haz que le funcione el cerebro. Fíjate nada más todo lo que ha hecho y sigue haciendo: canceló el gran Aeropuerto de Texcoco que se estaba construyendo, que sería una gran obra para México a nivel mundial, gastando un dineral; el mal manejo de la lucha contra el COVID-19, relatando mentiras todo el tiempo; luego repite continuamente dando mal ejemplo, ¡ni siquiera usa cubrebocas! Dice: ¡“Primero los pobres”! Y luego ¡los manda inundar en Tabasco! Anula más de mil guarderías infantiles, ¡lo que impide que las mamás puedan trabajar! Inventa la inútil construcción de la refinería Dos Bocas, localizada en un área de arena, lo que hace inútil la construcción en esa clase de suelo. Está construyendo el Tren Maya, dizque turístico, con gran inversión y ataque a la naturaleza; esos gastos provocan la falta de medicinas para los pobres que tanto repite que ¡“los pobres primero”!

Además está haciendo un nuevo aeropuerto, Santa Lucía, contra la opinión de los expertos y las aerolíneas, está a 50 kilómetros de la Ciudad de México, lo que casi anula los transbordos, ¡y lo construye el Ejército! Además, dificulta el tránsito aéreo.

En medio de esta pandemia que ha provocado la ausencia de inversión por el gran problema económico, Andrés López cancela una gran inversión extranjera, la cervecera en Mexicali, ¡inventando problemas de agua!

Otra barrabasada fue recortar arbitrariamente las aportaciones de la Federación que les corresponden a los estados ¡haciendo sufrir a estados y miles de municipios! Y luego se queda con ese dinero de los derechos de los estados y eso para hacer lo que invente o se le ocurra; ¡y dice que la economía de México está muy bien!

Ahora hubo un suceso que demostró la incompetencia de Andrés López, esto fue que el mejor elemento que tenía en su gabinete, Poncho Romo, gran y excelente empresario, pero se hartó que no lo escucharan siendo el jefe del Gabinete y expresó: “Es imposible hablar y hacer entender a alguien que no tiene idea de lo que es la economía, que nunca ha hecho un negocio o una empresa y sigue haciendo sus caprichos que perjudican a México como la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que sería de gran beneficio para el país”. Y también dijo: “Lo que sí es cierto es que estuve en un Gobierno que ha tenido ¡y tiene la peor administración en 100 años”!

Ya ves todo lo que ha hecho y sigue haciendo, Niñito Jesús, por favor dale aunque sea un poco de neuronas, para que pueda pensar ¡y ya no siga perjudicando a México! Que rebaje su populismo y no juegue al dictadorcito, como lo hace y ahora, para colmo, ahuyenta la inversión de Tesla, gran empresa con prestigio global, ¡por la duda de la política energética! Iba a ser en Jalisco, pero cambió a Texas; ¡aquí hubiera producido cuatro mil empleos y el crecimiento económico de México, que tanto se necesita! Pero este Andrés López no entiende nada; sólo sus caprichos.

¡Tengo fe en que puedes hacer ese milagro!

Gracias, Niñito Jesús.