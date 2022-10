Ricardo Mejía Berdeja, el subsecretario de Seguridad federal, quiere ser gobernador de Coahuila. Morena está alineando todo para que sea él: ya retrasaron hasta diciembre la nominación del candidato en medio de durísimas pugnas internas que relatamos el martes en estas Historias de Reportero.

Pero ese golpeteo no es el punto más débil de Mejía Berdeja. Cuelgan sobre él enormes dudas porque lleva más de 15 años fuera del Estado y por sus vínculos con Ricardo Anaya (de quien fue coordinador de campaña presidencial en Guerrero) pero, sobre todo, por los personajes que lo rodean, acusados de vínculos con el narcotráfico y el huachicol.

Uno de sus más cercanos es Jorge Luis Morán, coordinador de campaña, socio y compadre. Se le señala como parte de una red de coyotaje de carbón para la CFE por el que ha sido varias veces denunciado. No sólo eso: se le apunta ante organismos internacionales como uno de los presuntos responsables de la masacre de Allende ocurrida en el 2011, cuando se desempeñaba como director de penales en el Estado, y de otra masacre en el penal de Piedras Negras.

En la lista también destaca el ex diputado Noé Garza Flores, también cercano a los Moreira (ex gobernadores). Hasta hace un año era el titular de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, por su cercana amistad con el ex mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”. Noé Garza está siendo investigado por desvío de recursos por más de 30 millones de pesos.

Destacan también los exalcaldes Jorge Williamson y Gerardo Castillo. El primero señalado por desvío de recursos, fraude y por ser favorecido con adjudicaciones en gobiernos morenistas, y el segundo por huachicoleo a través de sus empresas gaseras.

Quien también aparece en la lista y por lo que dicen las fuentes es el canal de comunicación entre Mejía y el ex gobernador Moreira, hoy coordinador de los diputados del PRI, es Ariel Maldonado Leza, compadre y abogado de Moreira y consejero nacional de Morena. Fue funcionario de la Agencia Antisecuestros de la PGR en tiempos de Zedillo, sentenciado a 19 años de cárcel por secuestrar a un empresario (huyó a España y después se le revocó la condena).

También Tony Flores y de su hermana, la alcaldesa de Muzquiz, Tania Flores, alias “La reina del carbón”. Patrones del coyotaje mineral, se jactan de ser la principal fuente de financiamiento de la campaña de Berdeja -se dice- a cambio de que controlen la asignación de los contratos de carbón y gas en la zona, además de la candidatura a diputado local para Tony y a senadora para su hermana.

También destaca la íntima relación con Ricardo Peralta. Se dicen “tocayo”. Peralta ha sido señalado por su relación con el Rey del Huachicol, Sergio Carmona, asesinado en noviembre del 2021, además de por sus vínculos con la mafia aduanera, casinera y de grupos armados al margen de la ley. A Peralta le atribuyen la organización de colectivos de apoyo a Mejía como Amigos de Ricardo Mejía, Fuerza RMB y Alianza Patriótica con RMB que pagan anuncios espectaculares, volantes y menciones en medios de comunicación.

Otro que estaba en la lista hasta hace unos días (lo asesinaron en Jalisco) fue el consejero de Morena Salvador Llamas Urbina denunciado por financiar, operar y promover en Jalisco la candidatura del subsecretario al gobierno de Coahuila.

Con este equipaje quiere ser gobernador.