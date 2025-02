“El problema es que México está paralizado ante los cárteles, podrían tirar a un presidente en dos minutos, México está paralizado ante los cárteles. Los cárteles manejan México”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. 23 de julio de 2024.

“Pobre, triste México. Los cárteles internacionales de la droga operan libremente dentro de sus fronteras y México no puede hacer nada al respecto”. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos. 2 de febrero de 2025.

“Gran parte del país, territorio nacional, se lo ha entregado (López Obrador) a narcotraficantes que controlan esas áreas”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. 4 mayo de 2023.

“Gran parte del ejército mexicano, gran parte del Gobierno mexicano, son corruptos. Eso lo sabemos”. Tom Homan, zar de la frontera de Donald Trump. 29 de mayo de 2024.

“Los cárteles mexicanos de la droga trabajan mano a mano con funcionarios corruptos del Gobierno mexicano a altos niveles… A veces es difícil decir quién es quién cuando tú tratas con cárteles, policía federal, fuerzas militares y el Gobierno federal”. Terry Cole, director de la DEA. 2 de abril de 2020.

“¿No es gran parte del problema que el presidente López Obrador y ahora la Presidenta Sheinbaum estén metidos en el bolsillo derecho de los cárteles de la droga mexicanos?”. John Neely Kennedy, senador republicano. 4 de febrero de 2025.

“Las organizaciones mexicanas del narcotráfico tienen una intolerable alianza con el Gobierno de México. El Gobierno de México ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos”. Comunicado de la Casa Blanca. 2 de febrero de 2025.

Eso piensan los vecinos que ahora están en el poder, en el máximo poder.

Qué bueno que la Presidenta Sheinbaum diga que no es cierto que el Gobierno de Estados Unidos tiene una mala opinión del régimen mexicano en materia de seguridad. Ha de pensar que es muy útil para la estrategia política interna negar públicamente la realidad. Para la estrategia frente a Trump y los suyos, deben tener bastante claro a qué se enfrentan. Se los vienen diciendo desde hace años.

SACIAMORBOS

1.- ¿Será cierto que algunos de los embajadores en los países más importantes no han sido cambiados por el nuevo Gobierno solamente porque no hay dinero para pagarles la mudanza? Eso circula en los pasillos de la Cancillería, pues por ley, el Gobierno tiene que financiar el menaje y su transportación internacional. Y pues lo que falta es dinero.

2.- Se reporta el senador y ex gobernador priista Miguel Riquelme, con respecto a la columna de ayer: asegura que él no está detrás de las protestas y los incendios contra la legendaria vinícola Casa Madero en Coahuila y que no tiene propiedades en la zona ni planes de tenerlas. De hecho, sugiere vínculos entre los dueños de la vinícola y el morenista Ricardo Mejía Berdeja.