Siguiendo el ejemplo de Claudia Sheinbaum, que a su vez sigue el ejemplo de López Obrador, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó un informe de seguridad con cifras alegres. La narrativa es también idéntica: la estrategia funciona, los homicidios van a la baja.

En estas Historias de Reportero hemos realizado varias entregas en los últimos días que denuncian la sospecha que los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum han maquillado las cifras de seguridad: están escondiendo asesinatos catalogándolos como desapariciones. Por eso, mientras bajan los homicidios dolosos se disparan las desapariciones. Por eso, si sumamos todos los delitos que matan -asesinatos, feminicidios, “otros delitos que atentan contra la vida” y desapariciones-, lo que vemos es que, contrario a la narrativa oficial, 2024 fue el año más violento de la historia y que en el arranque del Gobierno de Sheinbaum la tendencia sigue al alza.

Haciendo el mismo ejercicio con los datos de la Ciudad de México se obtienen las mismas conclusiones: las cifras oficiales muestran que los homicidios dolosos han disminuido, pero se han disparado salvajemente las desapariciones y también han subido los “otros delitos que atentan contra la vida” (en la capital, los feminicidios muestran altibajos).

Así que si hacemos el mismo ejercicio y sumamos estos cuatro delitos que cuestan la vida, encontramos algo mucho más sospechoso que lo obvio. Sí, se han maquillado los asesinatos, pero sobre todo, desde que llegó Clara Brugada a la Jefatura de Gobierno se han disparado ¡70% estos delitos!

Van los datos. En el sexenio de Claudia Sheinbaum al frente de la capital del país, el promedio diario de estos cuatro delitos que matan fue de siete al día. En los primeros tres meses de Clara Brugada esta cifra escaló a 12 al día.

Al profundizar en este incremento me sorprendió la cifra de las desapariciones. El incremento de los últimos años en el número de “desaparecidos no localizados” es escandaloso. En 2019, el primer año de Sheinbaum, hubo 519. Después de ir a la baja en 2020 (333) y 2021 (279), en 2022 subió a 571. Y siguió subiendo: 50% de incremento para 2023 (856 casos). Y se duplican en 2024 (mil 697). Entre todo lo que presumió Brugada como logros, no dijo una palabra de que en los cuatro meses que lleva en el gobierno hay 771 desapariciones registradas.

¿Está fuera de control la delincuencia en la Ciudad de México, o le maquillaron las cifras a Claudia Sheinbaum para su campaña y ahorita Clara Brugada las está poniendo al corriente? De eso hablaremos en la siguiente entrega de esta columna. Es un escándalo.

SACIAMORBOS

¿Qué está pasando en la Universidad Autónoma de Coahuila? En la gestión 2018-2022 la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones por más de dos mil millones de pesos. ¡El 15% de su presupuesto bajo sospecha! Y aún faltan los ejercicios 2023 y 2024. ¿Andarán inquietos el ex rector Hernández Vélez y su cercano y sucesor, el actual rector Octavio Pimentel? ¿O andarán… en una flotilla de nuevas camionetas SUV?