Se acabó la reelección en México: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la Unión de dos iniciativas para reformar la Constitución, a fin de prohibir la reelección a cualquier cargo popular y contra el nepotismo en todos los niveles de Gobierno.

En 2014 se hizo una reforma constitucional que permitió la reelección de diputados federales y locales hasta en cuatro ocasiones consecutivas. Y la de senadores, alcaldes y cargos municipales hasta en dos. El argumento utilizado fue que, al intentar ser reelegidos, los políticos se verían obligados a rendir cuentas a sus votantes y así se reduciría la corrupción. Pero Claudia Sheinbaum quiere dar marcha atrás con el mismo argumento: eliminar la corrupción.

En la conmemoración del 108 Aniversario de la Constitución de 1917, declaró: “Estoy enviando al Congreso de la Unión dos nuevas reformas constitucionales. La primera: en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular; no al nepotismo”.

Al contar Morena y aliados con mayoría calificada, es cuestión de tiempo para que se avalen las iniciativas en la Cámara baja y luego pasen a los 32 Legislativos estatales.

Aunque no hay mas detalles, expertos señalan que en el caso de Jalisco, legisladores y alcaldes que están en funciones tendrían la oportunidad de competir por la reelección en 2027, ya que la ley no es retroactiva, en términos generales; por ejemplo, en este supuesto estarían Verónica Delgadillo (en Guadalajara), Quirino Velázquez (Tlajomulco) o Laura Imelda Pérez Segura (Tlaquepaque). A partir de ese año, se aplicaría la reforma y los siguientes presidentes municipales no podrán reelegirse, en caso de avanzar la iniciativa.

Hoy, sólo se prohíbe la relección para los que encabezan la Presidencia de la República y las gubernaturas.

Georgina de la Fuente, académica integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, opinó: “La reelección no ha cumplido con su objetivo primordial, que fue profesionalizar el trabajo legislativo y mejorar la rendición de cuentas”. Pero remarcó que eso fue por falta de un reglamento para que exista esa transparencia y no porque la reelección en sí misma sea negativa.

El politólogo Sandro Arreola explicó que no se tocaron puntos importantes: “Habrá que ver el dictamen porque hay unas piezas medulares. El gran tema es si los alcaldes actuales o las autoridades en sus cargos se podrán reelegir. Esa es una de las primeras razones o argumentos en los que la oposición estará debatiendo fuerte para que no se les prohíba a sus alcaldes o sus representantes el derecho a reelegirse en el 2027”.

Por su parte, Javier Ibarra, presidente del Consejo de Defensores Jurídicos, agregó que las iniciativas son acertadas, pues luego de los resultados obtenidos no se han visto gestiones sobresalientes a nivel nacional, principalmente en el caso de los legisladores.

Las iniciativas deben ser analizadas en comisiones para luego pasar al pleno de las Cámaras federales.