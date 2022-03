Cuando llegó Javier May a Fonatur, como encargado personal del presidente para lograr que avanzara su proyecto del Tren Maya, nombró como una de las funcionarias más importantes a Reyna Basilio Ortiz, quien fue administradora de Contratos del proyecto de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y resultó inhabilitada tras descubrirse los desvíos. Incluso la entonces PGR y la Procuraduría de la Ciudad de México solicitaron su aprehensión.

Ella se amparó y a pesar de estos antecedentes, fue designada directora de Abastecimiento y Contratos de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex. Era la funcionaria que adjudicaba contratos, ni más ni menos.

Reyna Basilio salió de Pemex y en octubre de 2020 empezó a trabajar con Javier May, quien en ese momento era el secretario del Bienestar. Llegó como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia, manejando un presupuesto de 500 mil millones de pesos de programas sociales, de la mano del tristemente célebre Gabriel García, el operador financiero de López Obrador durante su campaña presidencial y los primeros tres años de gobierno.

Cuando May dejó la Secretaría del Bienestar y el presidente AMLO lo nombró en Fonatur, se llevó a Reyna Basilio. Sí, una funcionaria estratégica en la construcción del Metro que se cayó fue llevada a ayudar en la echada a andar del tren.

Según trabajadores y ex trabajadores de Fonatur, que hablaron conmigo a condición del anonimato, la funcionaria no duró mucho tiempo porque se habría negado a otorgar algunos contratos por adjudicación directa que le ordenó su jefe, Javier May. ¿Quién llegó en su lugar? Camilo Oviedo Bautista, otro operador de Gabriel García, uno de los participantes del escandaloso “carrusel de cash” en el que futuros funcionarios del gobierno se formaban repetidamente en una misma sucursal bancaria para hacer depósitos hormiga de dinero de los damnificados del sismo en las cuentas de Morena.

A Oviedo Bautista se le vincula con desvíos de recursos de programas sociales, contratación irregular de “servidores de la nación” y uso electoral en Morena de los padrones de beneficiarios de programas sociales del gobierno (que eran su responsabilidad). Ahora que aterrizó en Fonatur, muchos se preguntan si se usará el presupuesto multimillonario del tren para pagar las estructuras de Morena en la elección del 2022, en coordinación con otro del mismo clan de Gabriel García: Alejandro Peña, coordinador nacional de estructuras, promoción del voto y comités de defensa de la 4T. Mientras tanto, al mentado tren le salen más escándalos, más retrasos y un mayor costo.

SACIAMORBOS

Se regodearon en que el senador republicano de Estados Unidos, Ted Cruz, no tenía autoridad moral para cuestionar los ataques del presidente AMLO a la prensa mexicana. ¿Qué dirán ahora que el Parlamento Europeo declaró a México como el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo? Y el presidente no deja de insultar a periodistas. Hasta su propagandista estrella lo dice: la violencia verbal se vuelve violencia física.