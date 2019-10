Capitalismo y crisis climática

Gracias al activismo valiente de una adolescente sueca, Greta Thunberg, desde hace un año ha crecido la conciencia de que el planeta está al borde del colapso ambiental, de que ya pasó el tiempo de hablar de cambio climático, para asumir que ya padecemos una crisis climática de graves consecuencias para toda la humanidad.

Como se sabe, un día de agosto del año pasado Greta Thunberg (16 años) decidió que en lugar de ir a clases, cada viernes saldría a protestar. “Me senté en las puertas del Parlamento sueco, nunca imaginé que esto se haría tan grande”, dijo en un documental de Vice. Nació así Fridays for Future, integrado mayoritariamente por adolescentes y jóvenes que han tomado conciencia de que si no actúan ahora, de adultos no tendrán un planeta donde vivir dignamente.

Gracias a movimientos como el de Greta Thunberg, y a otros muchos que empezaron años atrás, la conciencia individual sobre la responsabilidad en la producción de esta crisis climática ha crecido significativamente.

Millones empiezan a tomar pequeñas acciones para impactar lo menos posible a la salud del planeta. Con acciones como transportarse en bicicleta en lugar de vehículos de motor de combustión, dejar de utilizar plásticos, separar la basura, comer comida no industrializada o dejar de usar popotes, se piensa que se contribuye hacia un mundo menos contaminado y nocivo para la vida. Todas estas acciones son necesarias y legítimas.

Sin embargo pareciera que esto a la vez diluye la responsabilidad de la crisis climática que padecemos por igual entre todos los seres humanos del planeta. Pero no es así. Hay algunos más responsables que otros.

En abril el colectivo de geografía alternativa The Decolonial Atlas, presentó un peculiar mapa con el título siguiente: “Nombres y lugares de las 100 personas que asesinan el planeta”. En el mapa aparecen los nombres y lugares de residencia de los dueños o CEO’s de las compañías que más contaminan, las que más emisiones de efecto invernadero arrojan a la atmosfera y por tanto son más responsables de la crisis climática en la que estamos metidos. Para elaborar el mapa, sus creadores cruzaron información de Carbon Majors Report, Climate Accountability Institute, Arbon Maps, y la lista de Forbes con los hombres más ricos del mundo.

Por estas razones los creadores del mapa tomaron una frase del cantante y activista Utah Philips que dice: “La Tierra no está muriendo, está siendo asesinada, y aquellos que la están matando tienen nombre y dirección”. El mapa y el texto fue retomado por El Salto Diario (portal español de información alternativa) (https://bit.ly/2Lqk0Nc). En el mismo se detallan las 100 empresas más contaminantes y se llega a una conclusión: que el capitalismo exacerbado y el cambio climático van de la mano. Entre las empresas más contaminantes del mundo están las carboníferas, con las chinas a la cabeza, seguidas de las petroleras estatales (como Aramco de Arabis Saudita y Pemex de México).

Retomo el mapa de las 100 personas o empresas más contaminantes del mundo para alegar que es importante tomar medidas individuales para mitigar la contaminación y devastación ambiental, pero igual de importante es no olvidar que los principales responsables son grandes empresas que producen la energía para que el capitalismo se mueva.

Si se quiere salvar el planeta y evitar una crisis climática que nos lleve a la extinción, necesariamente se tiene qué discutir el fin del capitalismo y crear otro sistema social que no tenga una racionalidad depredadora contra la naturaleza y todos los seres vivos.