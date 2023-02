"Canelo" y la pobre entrada en la Plaza de Toros México

La más reciente pelea en México del campeón mundial súpermediano CMB, AMB, FIB, OMB, el tapatío Saúl "Canelo" Alvarez, se celebró en la Plaza de Toros México el 26 de noviembre de 2011. El boxeador jalisciense ya era considerado un fenómeno de taquilla, respaldo de los organizadores para imaginar que la marca registraría algo así como un entradón.

Aquella noche Saúl Alvarez expuso con éxito su campeonato mundial súperwelter CMB, ante el boricua Kermit Cintron, pero ante una reducida taquilla. El entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán Chagnon, dijo que la idolatría del tapatío no merecía la escasa presencia de aficionados, "la pobre entrada se debió a una pésima promoción, pues ni la gente de la Ciudad de México sabía que habría pelea", y para quien el tapatío habría llenado fácilmente la Monumental. "El resultado se debió al trabajo realizado por personas desconocidas, fue pésima la publicidad, nosotros, la familia Sulaimán, compró más de medio millón de pesos en boletos”.

En columna Match, publicada en EL INFORMADOR el 6 de enero de 2012, el mánager de "Canelo", José "Chepo" Reynoso, confió que la pelea Saúl Alvarez-Kermit Cintrón, estuvo a punto de caerse.

Reynoso recordó que la función quedó apartada por una promotora de la Ciudad de México, compuesta por un grupo político, y la que se comprometió a respaldar económicamente todos y cada una de los gastos, sueldos de los boxeadores, viajes, hoteles, publicidad, ruedas de prensa, etcétera.

Pero resulta que a unos días de la cartelera, anunciada para el 26 de noviembre, la empresa capitalina "tiró la toalla", porque el impacto que en un principio representaría la actuación del "Canelo", ya no entraba en planes para sus aspiraciones políticas.

Reynoso estaba cierto que tenían un problemón encima: la cancelación de la función. "Pero no íbamos a quedarnos con los brazos cruzados, entonces decidimos, primero, que 'Canelo' no se enterara de la decisión que tomó el grupo político; después, la cartelera fue adquirida por Canelo Promotions, es más, ni permisos se tenían para abrir las puertas de la Monumental Plaza de Toros México, para que se imagine el tamaño de la desorganización; pero nosotros no íbamos a permitir que la afición capitalina no viera en vivo a 'Canelo', así como tampoco que no sumará su tercera defensa, lo que lo mantendría como serio candidato para ser nombrado Boxeador del Año por el CMB; además, la fecha ya la había promocionado Televisa, que estaba lista para la transmisión. Óscar de la Hoya estuvo al pendiente de lo que sucedía".

El mánager de Álvarez recibió otra mala noticia, la promoción de la pelea "Canelo"-Cintrón, en la Ciudad de México, era casi nula, por lo que a ese cuarto para las 12, decidieron promocionar los boletos al dos por uno, "porque los precios estaban muy caros, y déjele le cuento otra cosa más, gente de la promotora que nos quedó mal, se dedicó a revender boletos de cortesía a las afueras de La Monumental, o sea, por todos lados nos dieron duro, pero todo salió bien, gracias a Dios, y calculo que finalmente ingresaron alrededor de 20 mil personas a la Plaza de Toros México, sin olvidar que minutos antes de la presentación de 'Canelo', cayó llovizna en la plaza, amenazaba con llover".

Para José "Chepo" Reynoso y todo el equipo de Canelo Promotions, esta experiencia ha sido importante, "el promotor que quiera comprar una función a Canelo Promotions, deberá pagar por adelantado; y tenemos un reto, volverá 'Canelo' para pelear en la México, y para llenarla", concluyó Reynoso. Y por ahí estaré atisbando.