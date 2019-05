“Canelo” y DAZN, a sumar

A inicio de la década de 1990, algunos mánagers, entrenadores y comisionados se reunían en el Gimnasio Olímpico, en la Colonia Talpita, para enriquecer conocimientos. El propietario de la sala de entrenamientos, el inolvidable mánager Julián Magdaleno, de gran temperamento, le explicaba a uno de sus colegas que aún no recibía el video del adversario al que se enfrentaría Alejandro “La Cobrita” González, pelea que estaba a la vuelta de la esquina. Con seguridad Magdaleno dijo que no lo necesitaba, el video, que ya conocía al oponente del boxeador egresado de la Colonia Atlas a través de su récord, por lo que la estrategia estaba lista. Magdaleno recordó que los mánagers jaliscienses, como Arturo “Cuyo” Hernández o Ángel Casillas, Pancho Rosales o Lupe Sánchez, con sólo ver los registros de los adversarios de sus boxeadores tenían preparada la estrategia, y los llevaron a campeones del mundo, “Cuyo” Hernández a Rubén “Púas” Olivares; Ángel Casillas a Efrén “Alacrán” Torres; Pancho Rosales a José Becerra; Lupe Sánchez a José “Pipino” Cuevas. Si los videos llegaban, mejor, si no, también.

Julián Magdaleno, además de conducir al campeonato mundial pluma CMB a “La Cobrita” González en 1995, fundó la base de una escuela boxística que aún se regodea por el globo. A esas reuniones de los años 1990 en el Gimnasio Olímpico, asistían Salvador Plascencia Valle, ex presidente de la Comisión de Box de Guadalajara; José “Chepo” Reynoso, mánager; Carlos Sánchez Mariscal, periodista; Javier Capetillo, ex mánager de Antonio Margarito, entre otros.

“Cobrita” González, “Chatito” Jáuregui, “Archi” Solís, “Coloradito” Solís, “Maestrito” Niño, se consagraron campeones mundiales, sus cimientos fueron el Olímpico de Julián Magdaleno. Tronco del que surgió José “Chepo” Reynoso, quien condujo al campeonato Supergallo y Pluma CMB a Óscar “Chololo” Larios, a “Chatito” Jáuregui, y hoy dirige a Saúl “Canelo” Álvarez. Se debe reconocer que estos tres últimos boxeadores llegaron tan alto como las relaciones y conocimientos de otra leyenda, Rafael “La Cobra” Mendoza.

No se necesita video para conocer al oponente al que se enfrentará mañana “Canelo”. En el registro de Daniel Jacobs sólo se lee un nombre ilustre, Gennady “GGG” Golovkin, con quien se enfrentó en el Madison Square Garden de Nueva York en 2017, y a quien sorprendió, debió ganar, pero los jueces lo atracaron. El oriundo de Nueva York también perdió esa noche de marzo su campeonato mundial Medio AMB. Los demás rivales del neoyorquino son de media tabla, o de medio cachete. Por ejemplo, Sergiy Derevyanchenko, a quien le ganó el campeonato mundial Medio FIB, que estaba vacante, en octubre, se presentó invicto en 13 peleas, y así por el estilo es el historial de oponentes de Jacobs.

Con 37 peleas, dos derrotas y 29 nocauts, podría ser peligroso el “hombre milagro”, quien venció al cáncer de medula espinal. No podía caminar en 2011, se le detectó osteosarcoma, un tipo de cáncer de hueso; superó el padecimiento y regresó al ring en 2012, y en 2014 conquistó el campeonato mundial Medio AMB, que defendió en cinco ocasiones, en la última fue el robo en el Madison Square Garden ante “GGG”, “pero en mi corazón estoy contento con el hecho de que probé a mí mismo que esa noche en Nueva York fui el mejor peso mediano del mundo”, dijo Jacobs a BoxingScene.com.

Con 1.82 metros de estatura, 1.85 metros de alcance, 32 años de edad, boxeo técnico y con pegada, perece que no será un lote lo suficientemente robusto para inquietar al hiperfavorito de la industria boxística, a quien carga el negocio global, a ese nivel lo ascendió la plataforma DAZN, la que no tiene presupuestado, como tampoco Óscar de la Hoya, que vaya a perder el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez. Sería un desastre para los inversionistas, para el negocio de Las Vegas. Aunque una victoria, victoria seria, del neoyorquino, sería voto de confianza para el boxeo. Ejemplo, el KO de Márquez a Pacquiao.

“Canelo” lucirá chaparrón con su 1.73 metros de estatura, alcance de 1.79 metros y 28 años de edad. El boxeador que se ha preparado para alcanzar la cúspide, ha respondido a sus comercializadores, toca a DAZN explotar al máximo la marca, por lo que mañana podría recibir más castigo, que se sumaría al que le propinó “GGG” y el que va restando capacidad física. DAZN, como HBO en su oportunidad, quiere a “Canelo” como el más macho, esto es, que se olvide del boxeo elegante y se estacione en el cavernícola, caminar hacia el oponente, meterse a la guardia y lanzar sus combinaciones, porque sólo así venderán al producto. “GGG” y “El hombre milagro” son pesos Medio, sus puños son pesados, no son como los de Amir Khan, por ejemplo.

“Canelo” expone sus campeonatos mundiales Medio CMB y AMB. Daniel Jacobs el campeonato mundial Medio FIB, mañana en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

Y por ahí estaré atisbando.