“Canelo”, un triunfo de 50 millones de dólares

Por decisión unánime, el tapatío Saúl “Canelo” Álvarez, derrotó al estadounidense Jermell Charlo, para defender con éxito sus campeonatos mundiales súper mediano CMB, AMB, OMB, FIB, anoche en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Las tarjetas de los tres jueces arrojaron la victoria del campeón mexicano.

Se esperaba que el jalisciense ganara por nocaut, resultado que buscó con mucha concentración en cada round de la pelea.

De inicio la estrategia fue desmoronar a Charlo con potente castigo a sus brazos, que distribuía el campeón mundial súper mediano a la región hepática y al rostro, primeros tres episodios que dieron resultado, parecía que Saúl se daría un festín noqueando a Charlo.

Sin embargo, acercándose al sexto capítulo, el estadounidense ya había soportado todo el repertorio del jalisciense, y entre abrazos, para cortar el ataque, enviando castigo a distancia y con medroso boxeo pica huye, empezó a desquitar la paga, una bolsa en millones de dólares. Es en el séptimo capítulo cuando es sorprendido, “Canelo” lo envío a la lona para la cuenta de protección, y quien decidido fue por el KO, no le alcanzó.

Ya el compromiso transcurría en su segunda mitad, ya Jermell se sabía de memoria los ataques de “Canelo”, además de comprobar que la diferencia de peso no le hacía daño. Álvarez se observaba repetitivo y por instantes proyectaba desesperación por no encontrar el nocaut, falló en algunas oportunidades, volados que no encontraban el objetivo por la velocidad de Charlo para esquivarlos. Asaltos decisivos en los que el mexicano necesitaba cambiar de estrategia, pero no existió respuesta de su esquina.

Para el cierre del combate la misma película, Álvarez decidido a noquear, Charlo lo más lejos posible para finalizar de pie.

Saúl “Canelo” Álvarez gana por haber enfrentado a Charlo alrededor de 50 millones de dólares, entre bolsa, patrocinios, taquilla y porcentaje de pago por ver. Un gran negocio... Y por ahí estaré atisbando.