“’Canelo’ es el líder del boxeo global”

Saúl “Canelo” Álvarez continuará victorioso en Arlington, Texas; coleccionará otro campeonato mundial, y con escenario para ganar por nocaut.

El tapatío unificará sus campeonatos del mundo, supermediano CMB y AMB, contra el inmaculado británico, Billy Joe Saunders, titular de la OMB.

Puro monito de transistores, decía el legendario cronista deportivo Ángel Fernández, al observar en la cancha de algún partido de futbol, a jugadores que se veían de menor talla ante sus adversarios. Así con “Canelo” (58-1, 37 nocauts), la caballada está flaca, sus oponentes en Supermediano son monitos de transistores, Billy Joe Saunders (30-0, 14 nocauts), ganó el campeonato mundial Supermediano OMB, que se encontraba acéfalo, ante el serbio Shefat Isufi, un chamaco que ha hecho su carrera en Europa. No hay nivel. Y sin olvidar que Saunders, pertenece a una escuela de media tabla.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán dijo que la pelea “Canelo”-Saunders es muy importante, de un campeón mundial en dos divisiones, invicto, boxeador zurdo, elusivo, complicado, y debe ser una pelea de mucha estrategia, de alto nivel técnico, que será un reto importante para el mexicano.

—¿Para Sulaimán, ”Canelo” carga con la fama del boxeo global?

—Definitivamente, es el campeón más importante, el líder del boxeo global, considerado kilo por kilo el número uno del mundo.

—¿Qué opina de las peleas de exhibición entre leyendas del boxeo?

—Es algo muy bueno en muchos sentidos, también es un poco riesgoso en algunos sentidos, pero todo se hace con el cuidado adecuado, con los exámenes médicos, y sobre todo, con los motivos por los cuales se hacen las exhibiciones, es algo muy bueno. Esto no debe de pasar a ser peleas, se debe mantener como exhibición, las que tienen reglas específicas, tienen cuidados específicos para los combatientes, y sí, es preocupante en algún sentido si pasan de exhibición a peleas, como Evander Holyfield, que estará pelando, a sus 58 años, contra (Kevin) McBride, de 47 años, ahí al tener ya un combate, que no es una exhibición, pues existen riesgos importantes, porque el boxeo no es un juego.

—¿Mauricio Sulaimán estará presente en el Estadio Jalisco en la exhibición JC Chávez-“Macho” Camacho Jr.?

—Claro, ahí estaré con el gran campeón JC Chávez, y el camino que ha emprendido de seguir motivando a millones de personas.

Y por ahí estaré atisbando.