Calladita se ve más bonita

Los ya permanentes elogios del presidente Donald Trump a Claudia Sheinbaum tienen sorprendidos a muchos colaboradores del gabinete y algunos de ellos se han contagiado y extendido su reconocimiento a la Mandataria mexicana.

A los calificativos de Trump que habla sobre Sheinbaum como “una Presidenta magnífica y una mujer fantástica” se agregan los comentarios muy positivos de Marco Rubio, secretario de Estado, de Howard Lutnick, secretario de Comercio —entre otros miembros cercanos al mandatario— y de varios legisladores republicanos que reconocen la capacidad, prudencia y tacto de la Presidenta para maniobrar ante la andanada de medidas arancelarias, problemas de narcotráfico y lo que llegó a ser una descontrolada migración a través de nuestro territorio.

Claudia Sheinbaum ha tomado con mesura los elogios y ha promovido como su posición la “cabeza fría” y la “coordinación y colaboración” en la resolución de los problemas bilaterales.

Sin embargo, el fin de semana, ante otro amago arancelario, la Presidenta le echó peligro —posiblemente “mareada” por el cúmulo de reconocimientos verbales— y dijo que las bravuconadas de Trump se han quedado en eso, porque el presidente estadounidense sabe que “México es mucha pieza, que aquí hay mucho pueblo… Somos un pueblo extraordinario, un país extraordinario, y eso es lo que nos da la fuerza, la fuerza para negociar con Estados Unidos”, y que además, los connacionales radicados en Estados Unidos son los que “sostienen la economía —del país vecino—. Las mexicanas y mexicanos, desde allá envían a sus familias el apoyo, las remesas, y sostienen la economía de los Estados Unidos, porque no habría campo en los Estados Unidos; son los trabajadores. No habría fábricas funcionando sin los trabajadores mexicanos y las trabajadoras mexicanas”.

Y ya encarrilada en el rollo populachero, habló de la protección oficialista de los mexicanos radicados en el Norte al decir “que protegemos a nuestros paisanos hermanos que están del otro lado”.

En esto último, la única protección que el Gobierno de México puede proporcionar es la asistencia jurídica y administrativa en caso de que se quieran violar sus derechos cuando están involucrados en un asunto legal, pero no puede asistir a quienes ilegalmente se encuentran de manera ilegal y corren el riesgo de ser deportados.

Por lo que se refiere a su aportación a la economía, sí, es muy importante, pero no al extremo de que no funcionarían como lo planteó la mandataria. Y respecto a que México “es mucha pieza”, la recomendación sería que “no le eche tanta salsa a los tacos”, porque Trump puede malinterpretar la orgullosa y patriótica posición, que se le caiga de la gracia y que ya no la vea como “magnífica” y “fantástica” y en que entonces “nos ponga a parir chayotes”.

“Calladita —y bien ubicada, como estaba— se ve más bonita”.

Usted, ¿qué opina?