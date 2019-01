¡Con el gusto de entrevistar a esta excelente escritora potosina Cale Agundis, que tiene en su haber más de 700 cuentos y 25 novelas que nos van llevando por diferentes situaciones involucrándonos emocionalmente de inicio a fin! Nos presenta esta reflexión:

Nuestra vida transcurre siempre de la misma manera, llega el 31 de diciembre, pensamos dentro de unas horas iniciará un nuevo año, me pregunto ¿cuántas veces he pasado por este evento que yo lo recuerde? Nuestras cenas son como estar en un barco en alta mar, no tenemos a donde ir, nuestra mente vaga con pensamientos, todo es repetitivo, mecánico, nos concretamos a decir: mañana dormiré hasta tarde… ¿estuvimos ahí? ¿me di cuenta del olor de las flores, de las luces en la mesa? ¿vi a los ojos a los demás invitados?

Uno de los aspectos más placenteros de cenar juntos es estar en el aquí y ahora, pero para eso necesito estar consiente de ello, ¿mientras yo estoy ahí sentado donde está mi mente?. Cuando me esfuerzo por estar presente, simplemente con el evento dándome cuenta que estoy ahí participando yo me hago un regalo, así y sólo así puedo recibir mi porción de alegría y felicidad, tendré recuerdos llenos de emoción que podré traer conmigo cada vez que así lo desee. Cada momento nos ofrece la posibilidad de penetrar el presente, uno puede tenerlo todo si se conecta con el presente; no hay nada más emocionante, si yo no estoy en el presente estaré seguramente en el pasado, tal vez recriminándome o arrepintiéndome, si voy hacia el futuro lo único que logro es generar ansiedad.

Comprendiendo la importancia de estar aquí y ahora, daremos un significado más real a lo que significa un nuevo año, nuevo es renovarme, ¿pero cómo logro esto?

Perdonando cada instante de mi pasado, soltando por completo la vieja historia donde creíste que todos esos acontecimientos que sucedieron fueron tu destino, aunque esto solo fue la ley del accidente, donde todo sucede y tu no te das cuenta. El verdadero destino inicia contigo creando tu punto de partida moviéndote deliberadamente hacia una meta por ti ya visualizada.

¡Indispensable para esto es dejar ir cada cosa para que en ti pueda nacer una nueva historia, creada por ti con aquello que verdaderamente deseas!!

¿Que es aquello que verdaderamente quiero?

No puedo seguir avanzando en estado de imaginación sin tomar responsabilidad del rumbo de mi vida y de los que me acompañan. Es necesario reflexionar y soltar todo aquello que me mantiene preso: los hábitos, las cosas materiales, las actividades inútiles, mis creencias que vengo cargando, etc.

Deja ir tu pasado para no continuar flagelándote, dejarlo ir no significa olvidarlo o renegar de ello, en cambio aceptar y perdonar nuestra historia para poder aprender de ella y prefigurar el mundo que queremos. La primera acción que podemos tomar es agradecer por todo lo que viviste y que te ha traído hasta este momento, cuando comprendes esto empiezas a amar lo que eres. No hay nada de tu pasado que deba cancelarse, si aprendes a ver con una sensibilidad más profunda verás que en cada momento de tu historia existe una riqueza, aunque te hayas equivocado, porque si aprendes de eso serás capaz de decir

Nunca Más Así.

Todos como humanidad tenemos una tarea importantísima, transformar el mundo, transformándonos a nosotros mismos y esta transformación puede y debe realizarse ahora, cambiando nuestra visión, aumentando nuestra sensibilidad, nuestra curiosidad, creando la voluntad de convertirnos en seres operativos, útiles al mundo que nos llama constantemente para producir el Cambio, llamado CONCIENCIA.

Que este nuevo año sea un maravilloso renacimiento, una nueva vida, esa que quiero para mi, donde todo aquello que haga vaya encaminado a mi objetivo, detallándome paso por paso como lo voy a lograr y que emoción se generara en mi con este logro. Recordar que el gozo mas grande me lo da el ser agradecido, agradecido por este instante que aquí estoy, porque cada día es una nueva oportunidad. ¡Ve más allá de tu horizonte, vuélvete curioso, se capaz de fecundar en el otro este entusiasmo para generar el cambio que necesitamos! “Sé cómo el árbol que suelta aquello que ya está muerto” Rumi.