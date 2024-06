Cada vez más intensa la disputa en las grandes ligas

Al haberse desahogado ya más de un tercio de la agenda ordinaria en esta campaña 2024 de Las Grandes Ligas, La Americana y La Nacional, de la Major League Baseball (MLB) por sus siglas en inglés, es interesante revisar el desempeño y los avances que se han venido generando respecto a algunos ajustes y modificaciones y cómo se han movido las tablas de posiciones.

En la Liga Nacional, la División Oeste, tiene como puntero a Dodgers de Los Ángeles, seguidos de los Padres de San Diego; Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona a muy cercana distancia, y en el sótano los Rockies de Colorado.

En la División Este, se encuentra el que hasta ahora es el mejor equipo de la Nacional, los sorprendentes Phillies de Filadelfia, que se ubican muy por encima de su perseguidor, Bravos de Atlanta y muy por debajo de ellos los dos siguientes conjuntos, los Nacionales de Washington y Mets de Nueva York y ya en el fondo los decepcionantes Marlines de Miami.

En la División Central, puntean los Cerveceros de Milwaukee, pero a corta distancia tienen a cuatro conjuntos al acecho; Cachorros de Chicago, Cardenales de San Luis, Piratas de Pittsburgh y Rojos de Cincinnati.

Así las cosas, todo apunta a que los finalistas en la Vieja Señora, serán los Dodgers de Los Ángeles, que se perfilan como favoritos a permanecer en el liderato de la división oeste y Phillies de Filadelfia, que parece no tendrán problemas para culminar la agenda ordinaria liderando la sección este.

En la Liga Americana, en la siempre competitiva División Este, los Yankees de Nueva York que tuvieron un inicio incierto, marchan a la cabeza del pelotón aunque con escaso margen sobre los Orioles de Baltimore, con quienes prácticamente han peleado codo a codo toda la temporada; ambos ubicados muy por encima del resto de los competidores que son Medias Rojas de Boston, Mantarrayas de Tampa Bay y Azulejos de Toronto.

La Zona Central, la encabeza con un buen desempeño los Guardianes de Cleveland que tienen a corta distancia a Reales de Kansas City, no muy lejano a media tabla los Mellizos de Minnesota y ya más abajo a los Tigres de Detroit y en el fondo el conjunto con peor desempeño tanto en la liga nacional como en las dos grandes ligas que son los Medias Blancas de Chicago.

Aquí se advierte que la batalla estará aunque como favorito Cleveland pero seguramente Kansas City dará pelea para el liderato y buscar los lugares comodines al final de la campaña rumbo a la post temporada.

Y en la División Occidental, puntea Marineros de Seattle con un desempeño también no muy refulgente pero suficiente para liderar la sección con una distancia no muy amplia sobre Rangers de Texas que con una foja con menos victorias que derrotas está en el segundo lugar y sobre todo por encima de quien está a la medianía de la tabla los sorprendentes negativamente Astros de Houston que aunque han venido ascendiendo poco a poco alcanzando victorias no han logrado repuntar para estar peleando la parte superior de la tabla y no se sabe si tendrán tiempo para lograr escalar lo necesario y llegar más fuertes a la parte final de la agenda ordinaria. Más abajo, empatados prácticamente en el fondo de la tabla con un desempeño mediocre, Atléticos de Oakland y Angelinos de Anaheim.

De manera que, en la liga americana los favoritos que estarían peleando la supremacía en la este, Yankees y Orioles, sin que se pueda advertir como claro favorito en la central a Cleveland pues tiene la persecución de Kansas City y Seattle en la occidental aunque tiene cerca a Texas.

Si hablamos en lo global se puede pensar con lo que se ha visto hasta ahora que la primacía de la liga estará entre los que también pugnarán por el liderato en la este, me refiero pues a Yankees y Orioles.

Así las cosas hasta ahora al cumplirse un poco más de un tercio de la agenda ordinaria en las grandes ligas, que seguramente ofrecerán más intensa competencia entre conjuntos que busquen enfilarse a la postemporada conforme se avance hacia la mitad de la agenda.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com