Buscan opción para Zapopan

En la coalición “Fuerza y Corazón por Jalisco” van retrasados. En lo que llega el día de las definiciones para las candidaturas a las alcaldías, hay muchos que han levantado la mano, pero, por ejemplo, en el caso de Zapopan, todavía andan viendo quiénes serían los mejores perfiles para encabezar la alianza del PAN, PRI y PRD.

Según las encuestas internas recientes, los priistas tienen una carta fuerte sobre la mesa para este municipio: el trabajo en las comunidades del secretario general del comité del PRI en Zapopan, Jonathan González, que según dicen los de adentro “se está notando bien”, aunque falta que se pongan de acuerdo con los panistas que quieren llevar mano en esa candidatura.

A ver si le apuran.



* * *



El que está de muy buen humor, pese a las peleas en Movimiento Ciudadano a nivel nacional y los conflictos que no pueden resolver y en los cuales no se quiso meter, es el gobernador de Jalisco ¿Raro, no?

El punto es que con una sonrisa de oreja a oreja presumió que en un par de semanas le estará llegando su certificado como Director Técnico. A ver si con un equipo de futbol se la puede llevar con más calma. Y cuidado, tiemblen todos, porque el profe Pauno no tiene garantizada su continuidad al frente del Rebaño tras la eliminación de los Rojiblancos. Es broma, ¿o no?



* * *



Una nueva exhibida fue la que se llevó el Gobierno estatal en la inauguración del nuevo Centro de Justicia para las Mujeres en Tlajomulco. La representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) volvió a señalar que, pese a que las cifras de feminicidios han bajado, todavía le falta a la Fiscalía afinar sus protocolos porque, aunque el gobernador jure y perjure que en esta administración todos los asesinatos violentos de mujeres se investigan como feminicidios, la encargada aseguró que no.

Cosa muy seria, porque desde el año pasado la misma Conavim se había ofrecido a echarles la mano. A ver si ahora sí le toman la palabra.