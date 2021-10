Bukele, Trump y Jinping, ¿inspiracionales?

En la edición correspondiente a Octubre 4 la prestigiada revista TIME dedica su portada a las 100 personas de más influyentes en el mundo (The 100 world's most influential people). La publicación clasifica a los más influyentes en secciones donde aparecen pioneros, artistas, líderes, titanes, innovadores e iconos.

En el mensaje de Edward Felsenthal, editor en jefe y CEO (Chief Executive Officer) de la revista, señala que ya son 18 años de publicar la lista de los personajes que más influyen en la sociedad mundial y dice que “TIME 100 es más que una lista. Es una comunidad de líderes cuya energía y compromiso esperamos inspire a otros a entrar en acción... Extraordinarios líderes alrededor del mundo trabajando para construir un mejor futuro y luchando por la sostenibilidad y los derechos humanos”.

Sin embargo, en la sección de líderes mundiales -de los que se espera su energía y compromiso inspire a otros a entrar en acción- entre los 20 que se mencionan aparece Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Xi Jinping, presidente de China; Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos; Tucker Carlson, controversial comentarista político de Fox News; Ebrahim Raisi, presidente de Irán, y Abdul Ghani Baradar, fundador en 1994 del movimiento de los talibanes en Afganistán.

Posiblemente la intención de la revista al hablar de los más influyentes se refiere a los personajes que en los últimos 12 meses han tomado trascendentes decisiones, que ocupan más espacio en los medios de comunicación o que posiblemente han sido controversiales. Pero los nombres de los que hablamos en el párrafo anterior, dista mucho de ser inspiradores, que trabajen para construir un mundo mejor y menos que defiendan -en la amplia extensión de la palabra- los derechos humanos.

Bukele en El Salvador -dice el New York Times que ‘le estorba la democracia’- ya se le cuelga la etiqueta de dictador; Xi Jinping, no es el ejemplo a seguir en defensa de los derechos humanos; Donald Trump, necesitariamos muchas páginas para hablar de sus ‘virtudes’; Tucker Carlson, es un reconocido nacionalista y principal porrista de movimiento de Trump en los medios de comunicacion; Ebrahim Raisi, se desempeno en los ultimos anos como jefe del Poder Judicial en Irán y es relacionado con la ejecución de presos políticos en el pasado y Abdul Ghani Baradar quien ha resultado controvertido por sus origenes insurgentes y su estancia por varios años en una carcel en Pakistan.

Joyas de personajes que pueden estar en la conversación de la gente e influir -en muchas ocasiones de manera negativa y controversial- en el mundo, pero definitivamente no son ejemplos a seguir, por el contrario, son el reverso de la moneda, no deben ser inspiracionales cuando su objetivo no es construir un mundo mejor y menos que defender o preocuparse de los derechos humanos. ¿Usted, qué opina?

