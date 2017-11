"Bondades a la vista"

Hay ocasiones en que al escuchar los comentarios -sobre todo los que vienen del extranjero- acerca del comportamiento humano, uno resuelve que esta humanidad doliente está en un camino de dolor y perversión, que el mal se ha apoderado de nosotros, que la raza humana se encuentra en una espiral de violencia de la que difícilmente podrá salvarse. Del extranjero llegan noticias de movimientos sociales que no podemos comprender, atentados sin sentido, aunque se trate de justificarlos con teorías de lo más disímbolas y al leerlos tiende uno a deprimirse o cuando menos a perder la esperanza en el porvenir y ni modo que uno deje de estar informado. Por suerte para nosotros, esa tristeza, esas malas noticias sólo vienen de más allá de nuestras fronteras y es de esperarse que aquí no esté presente el rumor de la discordia.

Por fortuna en nuestro amado país no vivimos así, aquí no existe maldad y al genio nacional debemos que para no tener esas malas ideas hemos inventado las elecciones, en las que las malas noticias se desvanecen, florece el bien, como por arte de magia la bondad renace y una multitud de sujetos que me hacen pensar que ser tan bueno, debe de ser doloroso. A pesar de esto último, hay una gran cantidad de ciudadanos plenos de amor por la humanidad, dispuestos desinteresadamente a hacer hasta lo imposible por nuestra felicidad, sí, aunque muchos no lo crean, todos ellos -que son muy buenos, buenísimos- darían, de ser necesario, su vida por nosotros. Si usted no me cree, simplemente lea lo que cada aspirante a candidato dice de sí mismo y más si por alguna extraña situación el suspirante ya ha clavado su bella dentadura en la ubre pública (que tiene la característica de ser terriblemente adictiva, una vez que se prueba su sabor parece que quienes la catan no pueden prescindir de ella). Pero usted no debe engañarse, el dinero de la nómina lo aceptan, no por gusto, por su parte estoy seguro no cobrarían, pero como la Constitución los obliga, ellos, como ciudadanos responsables, no pueden ni quieren desobedecer.

A mí sí me sorprende que tanta gente buena y desinteresada se lance a representarnos, que tanta gente ame tanto a sus conciudadanos que estén dispuestos a renunciar a sus comodidades y bienestar por servir, yo sí los admiro y humildemente reconozco no tener ese espíritu generoso.

Escúchelos, cómo los que ya han probado la ubre pública, las grandes obras que han hecho y desde luego que nadie había hecho antes; no se deje engañar, si usted ve baches, es una ilusión óptica, cheque usted cómo la violencia ha descendido tanto que están planeando importar delincuentes porque aquí ya no los hay. En fin, esto es casi el paraíso o, si así lo quiere ver, en este pueblo no hay ladrones.

Bueno, se elogian tanto, dicen que han hecho o irán a hacer tantas cosas que yo, que soy un gordo amargoso, concluyo que ser tan bueno con seguridad debe ser doloroso.

@carlosmorsa