La Selección mexicana tiene estas cosas. Su falta de consistencia es tal, que como lo pudimos constatar en la ultima semana y como dice la canción: “da un paso para adelante y dos para atrás”. Primero ante Suiza el Tri se vio defensivamente fatal y perdió 4-2.

Tres días después contra Turquía, con 10 cambios en la alineación, el equipo de Javier Aguirre da uno de sus mejores partidos y derrota a los Turcos por la mínima diferencia.

Defensivamente mostró solidez, generó un buen volumen de jugadas a la ofensiva y con un poco de mayor contundencia sin duda que hubiera ganado el encuentro con un marcador mas desahogado.

En este par de cotejos de preparación los dos rivales europeos dejaron en evidencia que su nivel de futbol está por encima del nivel promedio de la Concacaf.

El escenario quedó listo para el debut del Tricolor en la Copa Oro frente a República Dominicana, país que tiene un reconocido prestigio beisbolero, pero que apenas está haciendo sus primeras incursiones en los torneos de la Concacaf.

Después de la actuación ante los turcos, como siempre comenzó a mencionarse la posibilidad, casi exigencia, de una goleada.

Pero como también ocurre, se recordó que México baja su nivel cuando juega ante rivales del área.

Ante los 54 mil aficionados que se dieron cita en el SoFi Stadium, Aguirre utilizó a su cuadro “de lujo”.

República Dominicana jugó con la aplicación e intensidad con la que este tipo de equipos suelen jugar cuando enfrentan a los conjuntos importantes del área.

Muy bien dirigidos por el argentino Marcelo Neveleff, le plantaron cara al equipo mexicano que terminó con el “rosario en la mano, la veladora prendida” y pidiendo la hora, por que se percibía que la ventaja de 3-2 con la que el Tri terminó ganando se esfumaría si el árbitro no concluía el encuentro.

Ante la destacada actuación dominicana, es entonces cuando se empieza a investigar cómo este desconocido equipo puso en predicamentos al campeón de Concacaf.

Entre varios factores, que tiene a más elementos jugando en Europa que México. El entrenador hizo un buen planteamiento táctico y en la cancha sus futbolistas no dejaron de correr.

México ganó y sumó sus primeros tres puntos lo cual es bueno, pero nada más que destacar.

Pensar en lo que México puede aspirar en el Mundial con el nivel actual, es muy temerario.

Lo que viene es ¿que México vamos a presenciar el próximo miércoles en Cowboys Stadium ante el otro presunto “flan” del grupo que es Surinam?

Después de eso viene Costa Rica y a partir de ahí cualquier cosa puede pasar, porque el Tri no da certezas, es incapaz de hilvanar dos actuaciones convincentes, el mismo “Vasco” parece reacio a decantarse por un 11 titular, que tampoco es tan difícil de definir porque no hay más: Malagón, Johan Vásquez, Montes, Gallardo, Edson Álvarez, Alexis, Raúl y Santiago, y darles la mayor continuidad posible, y si en cambio a modificar a cada partido, habiendo habido casos en los que en ese afán desacomoda lo que estaba bien acomodado.

Javier desde siempre utiliza un discurso motivacional, del orgullo que debe tener un futbolista cuando defiende la camiseta de su Selección, apela a la actitud que hay que tener, a disputar cada balón dando lo mejor de sí, y en ese sentido en la cancha sí se ve esa actitud en los jugadores mexicanos.

Pero con eso no basta, hay que jugar bien, no cometer errores, tener contundencia, manejo de partido y esa parte no está tan bien cubierta.

A un año del Mundial, con la Selección puede pasar cualquier cosa, positiva o negativa, pero no hay certezas ni continuidad en el bien jugar, argumentos que sustenten el optimismo.

Por ahora las cosas van partido a partido alternando la de cal con la de arena.