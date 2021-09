Biden titubea y Trump espera

Poca gente se imaginó que en apenas ocho meses de arrancar su administración el presidente Joe Biden iba a estar en el centro del torbellino y con niveles de desaprobación tan elevados. En enero 20 -cuando tomó posesión- la llegada del nuevo mandatario alentaba la esperanza de que después de cuatro años tormentosos y agitados con Trump, llegaría la calma, la tranquilidad y la mesura al trabajo desde la oficina oval.

No se han cumplido 250 días -de los 1,460 de que consta su periodo- y la aprobación que tiene es de apenas el 44 por ciento, cuando en junio era del 50 por ciento. Más drástica resulta la evaluación cuando se habla del retiro de tropas de Afganistán, donde el 60 por ciento lo desaprueba, según una encuesta del diario The Washington Post y la cadena ABC News.

Y esta semana no dude usted que los sondeos que se hagan, con motivo de la manera como se está manejando el asunto de los miles de migrantes que llegan a la frontera a pedir asilo, nos muestren que los índices de aceptación apenas superarán el rango del 30 por ciento.

Pero no es solo Biden quien no ha mostrado la capacidad para darle salida a los problemas a los que se enfrenta. Es su gabinete también. Primero fueron sus asesores militares -el Pentágono- quienes aparentemente fallaron para guiar o recomendar los protocolos a seguir de manera segura la salida en Afganistán y no provocar el caso que se generó y las consecuencias que se tuvieron. Después fue su vicepresidente, Kamala Harris, a quien se le encargó el asunto de los migrantes cuando empezaban a crecer desordenadamente el problema. Fue titubeante al principio cuando se vio sometida a presiones republicanas para que visitara la frontera. A partir de eso y con el agravamiento del problema, Harris prácticamente ha desaparecido del radar público, y si ha tomado decisiones, no se ha sabido, pero tampoco han funcionado. Y apenas este martes, la presencia de Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, quien ante su comparecencia ante un comité del Senado, mostró desconocimiento de números y estadísticas, quedando en ridículo cuando se le preguntaba detalles sobre el manejo de migrantes en la frontera.

Hoy Biden no solo se enfrenta a la desaprobación de la gente, sino también del partido republicano que los presiona desde el Senado, de la Cámara de Representantes y de un grupo de gobernadores, como es el caso del texano Greg Abbott, con quien se ha roto la comunicación, como lo demuestra la carta enviada pidiendo ayuda para la contención de migrantes, que ha resultado en un silencio preocupante desde Washington.

El más contento, que sin hablar, actuar, ni meter las manos debe ser el expresidente Donald Trump, quien desde lejos ‘ve los toros desde la barrera’, que ve cómo se desmorona lo que era una esperanzadora administración demócrata y solo está a la espera de entrar en acción y enfilarse en su objetivo de buscar regresar a ser el inquilino de la casa que se ubica en el 1600 de la avenida Pennsylvania en la ciudad de Washington. ¿Usted, qué opina?