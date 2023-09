Biden se quedó solo

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ayer inició su 78º periodo de sesiones y que al final de ella -en dos semanas- tiene como objetivo anunciar la Paz Mundial, que es solamente una buena intención fuera de una realidad, sirvió también para corroborar que el presidente Joe Biden de los Estados Unidos no solamente se está quedando solo en su país, sino también en el concierto internacional.

El mandatario nortamericano es el único de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que está en el evento, máxime cuando la meta de la reunión es encontrar consenso universal para lograr un entendimiento global y por ende la paz mundial. Xi Jinping de China -como es su tradición- nunca acude; Emmanuel Macron de Francia está ocupado con la visita oficial del Rey Carlos III de Inglaterra y el primer ministro inglés Rishi Sunak también anda atareado con la realeza, mientras que Vladimir Putin, presidente de Rusia, no sale de su país por temor a ser detenido por la denuncias que hay en su contra en los tribunales internacionales. En fin, Biden se apoderó de la tribuna y desde ahí lanzó amenazas -como era de esperarse- en contra de Rusia. “Cree que el mundo se cansara y le permitirá brutalizar Ucrania sin consecuencias...Debemos hacer frente a esta agresión descarada para disuadir a otros posibles agresores mañana”. Por su parte, Volodimir Zelenzki, presidente de Ucrania, quien ahora si hizo acto de presencia -no a traves de videoconferencia-, volvió a acusar a Rusia de cometer “genocidio” por los actos criminales en contra de la poblacion en su país.

Pero la soledad de Biden como único miembro del Consejo de la ONU presente en la reunión, ‘amenazado’ con la reciente visita del líder de Corea del Norte Kim Jong- a Rusia donde se reunió con Vladimir Putin para formalizar acuerdos de cooperación militar, aunado a la pobre percepción de popularidad en su país, cuando se encuentra en su lejana intención de reelegirse, lo colocan en una situación muy endeble.

En Estados Unidos hay división entre los demócratas, pero la mayoría que se opone tiene grandes dudas de que Biden sea la mejor opción para estar en la boleta electoral de las elecciones presidenciales de noviembre del 2024.

Pero a la vez, entre los mismos demócratas están conscientes de que no hay otros aspirantes serios dentro del partido. Una encuesta de la cadena de noticias CNN que se publicó la semana pasado encontró que el 67 por ciento no quieren que Biden sea el nominado, cifra que es más elevada de la que mostraba otro sondeo de The New York Times y Siena College -publicada hace unos días en este mismo espacio-, donde se habla de un 50 por ciento.

El nombre que surge en la mente cuando se habla de demócratas con posibilidades de competir en la elección es Hillary Clinton, pero ella ha declinado hablar sobre el asunto y ha dicho que Biden es el indicado para buscar la reelección. El año pasado el consultor político Douglas Schoen publicó en The Hill, que “la impopularidad de Biden es la tormenta perfecta para salir del modo sigiloso y comenzar el camino para declarar su candidatura –de Hillary- para la nominación presidencial demócrata 2024”. Aunque hay que recordar que el verano pasado Clinton le dijo al Financial Times que buscar la nominación “está fuera de discusión”. Así que eso parece muy lejano -aunque no imposible-.

Otros nombres que surgen entre los demócratas para suplir a Biden en la nominación son, Pete Buttigieg, secretario de Transporte; Kamala Harris, vicepresidenta y los gobernadores Jared Polis de Colorado, Gretchen Whitmer de Michigan, Gavin Newsom de California y Josh Shapiro de Pennsylvania.

Pero por el momento, la realidad es que Biden debe pensar en pasar ‘el bastón de mando’ demócrata -para estar a la moda-, porque a nivel internacional y en su terruño se está quedando solo y sin futuro.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

