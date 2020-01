Beethoven 2020

Este es el “Año Jubilar” de Beethoven y por todo lo alto en el mundo se celebrará el 250 aniversario del nacimiento del genio, músico y compositor y su natal Alemania ha convertido este festejo en un asunto de Estado. Para propios y ajenos Beethoven siempre figura cercano. La música del genio de Bonn nos ha acompañado desde siempre y nos es relativamente fácil de reconocer. Algunas sinfonías y conciertos han sido (en este tiempo) utilizadas para sonorizar cine de autor y series e incluso se han hecho arreglos desde el jazz y el rock. Fue en su época y en la presente una figura central en la música. En particular la ciudad de Bonn (que lo vio nacer) y Viena (donde pasó la mayor parte de su vida) lo celebrarán con más de 800 eventos entre exposiciones, ballets, ópera, teatro, lanzamientos de ediciones musicales, congresos, festivales y por supuesto conciertos.

Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en la calle Bonngasse en una casa que ahora opera como museo. Su padre inspirado en la carrera precoz del joven genio Wolfgang Amadeus Mozart, preparó a Ludwig bajo el más rudo yugo intuyendo -no equivocadamente- el talento de su hijo, y fue así como a los 7 años dio su primer concierto. Bajo la tutela del compositor, organista y director de orquesta Christian Gottlob Neefe, Beethoven estudiaba composición, piano, bajo continuo y filosofía. Para cuando el joven músico tenía 14 años, cobró su primer sueldo y fue digamos un preámbulo que le valió su independencia económica como músico a lo largo de su carrera. A los 22 años de edad se transfirió permanentemente a Viena que entonces era ya aún sin el lema actual, la “capital de la música” donde permanecería hasta su muerte. Para cuando cumplió 30 años comenzaron los problemas con el oído y a los 45 teniendo que comunicarse por escrito, su sordera era total. Beethoven nos dejó un riquísimo e invaluable legado de una carrera prolífica con 138 obras catalogadas con números conocidos como Opus, mientras que al margen de éstas existen otras 205 con la numeración WoO (obras sin número de Opus) publicadas después de su muerte.

La apuesta en la programación de los principales foros del mundo será obviamente el festejo del aniversario y se puede seguir fácilmente en redes sociales con el #Beethoven2020 y con la otra etiqueta publicitaria, BTHVN2020. En México y en particular en Guadalajara también está ya programado y será el próximo fin de semana que el pianista Jorge Federico Osorio toque el “Emperador” en el Teatro Degollado acompañado de la OFJ. Me sorprende todavía que con la herencia cultural propia de nuestros compositores como Revueltas, Carrillo, Ricardo Castro entre muchos otros, este país no tome como asunto de Estado a la cultura de una vez por todas, sea por negocio o sea porqué realmente cree en el capital humano que legan los artistas a la sociedad.

Este mundo se ha vuelto un mejor lugar desde que la música del sordo de Bonn se escucha en cualquier rincón.

Si, Do, Re, Re, Do, Si, La, Sol, Sol, La, Si, Si, La, La…