¿Banquillo en riesgo?

Hoy se disputa el juego de vuelta que determinará al primer finalista en la Copa de Campeones de Europa. Real Madrid y Bayern Munich protagonizan en el Bernabéu la antepenúltima tarde mágica del mejor fútbol del mundo.

Los Merengues reciben al cuadro alemán con una valiosa ventaja de dos goles por uno, siendo el gol de visitante el primer criterio de desempate. Sin embargo, los resultados del Barcelona obtenidos este fin de semana encendieron la mecha que alimenta los rumores.

El equipo catalán conquistó el campeonato de la Liga tras vencer 4 -2 al Deportivo la Coruña para acompañar el de la Copa del Rey y sellar el doblete español. Con los logros de sus archirrivales, el Real Madrid sólo aspira a conquistar su decimotercera orejona, generando una increíble presión para su cuerpo técnico.

En conferencia de prensa previa al duelo de hoy, Zinedine Zidane fue cuestionado por los medios sobre su seguridad en el futuro como técnico del Madrid, pero el francés no entretuvo las preguntas. La era de Zidane en el cuadro blanco no puede ser ignorada y en caso de que la presión prevalezca, su mandato pasará a la historia como uno de los más exitosos en la rica historia del cuadro madrileño.

Los inimaginables presupuestos, fichajes y afición obligan a los grandes equipos de Europa a regresar a casa con trofeos. Un año sin títulos para el Real Madrid puede ser suficiente razón para terminar su relación con Zinedine. No podemos olvidar que Zidane logró lo que pocos técnicos en el mundo podrían, consiguió liderar, emocionar y explotar a una alineación astronómica.

El pase a la Final está prácticamente en la bolsa para el equipo blanco, aunque esta Champions ha dado increíbles sorpresas y todavía restan 90 minutos que disputar. El haber alcanzado Semifinales de la Champions debería de ser suficiente para que un técnico no tenga que estar preocupado por retener su trabajo, sin embargo en el caso de los gigantes del balompié no lo es. Creo que en este caso aplica el viejo dicho, si no está roto no lo arregles.

