Baja en el precio del agave y sus consecuencias

Como hemos escuchado últimamente, el precio del kilo de agave azul ha ido disminuyendo de forma rápida, y es que de los 32 pesos que llegó a costar hace alrededor de un año, hoy se habla de precios de hasta tres pesos, obviamente esto varía de acuerdo a la edad, cantidad de azucares, calidad y cuidado de la planta, etc., esta situación que por cierto es recurrente se presenta por un tema meramente de oferta y demanda, y por desgracia para toda la industria, no es posible controlar, y aun cuando la demanda de tequila a nivel mundial ha venido creciendo en los últimos años (aunque recientemente en nuestro país ya trae números negativos bajos, y en Estados Unidos, por cierto principal consumidor de esta bebida, disminuyó su crecimiento), no es suficiente dicha alta demanda, debido a la excesiva plantación de esta agavácea, que como es sabido por norma se puede sembrar en el Estado de Jalisco, y municipios de Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Nayarit.

Entonces, al haber crecido la categoría de tequila, aunado a una insuficiente disponibilidad de agave, por un lado subió el precio del kilo, pero por el otro surgió el gran interés de propios y extraños, para sembrar miles de hectáreas, y que a la postre ya se rebasó por mucho la cantidad que la Industria tequilera requiere (más de un 300%), eso por obvias razones tira el precio, aquí surge la pregunta del porqué se dan estos altibajos, la respuesta es compleja, pero en principio tenemos que considerar que desde que se siembra hasta su cosecha el agave, pasan alrededor de seis años, y bueno, con esto es difícil prever la demanda futura, además de que su siembra incrementa por nuevos agricultores con el sueño del “oro verde”, llega a ser tan grave este fenómeno de excedente que se puede llegar a esperar que el agave llegara a valor cero, que es cuando el agricultor decide regalar su agave a cambio de que lo saquen de su terreno (esto pasó hace años en otra crisis de excedentes de agave).

Mientras tanto los precios de tequila no bajan de inmediato, pero si incrementa su promoción y publicidad, sin embargo, algo sumamente grave que afecta incluso al país, es que un 65% de la venta de tequila se manda a los vecinos del Norte, quienes modifican sus contratos (están indexados al precio del kilo de agave), y baja el precio de forma gradual pero efectiva, disminuyendo las divisas que entran al país por esta gran industria; claro lo ideal sería quizá que el precio se mantuviera en un rango, pero no es posible, por la misma competencia de los actores y porque esta planta su principal uso es la producción de esta bebida (se puede elaborar miel de agave, inulina, etc., pero es mínima la producción).

