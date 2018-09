BANSEFI, FIRA y NAFIN, ¿habrá escándalo?

Cuando me contaron que venía otro escándalo por una Sofipo que prestó millones y que ahora resultaba que era insolvente, respondí como se espera de alguien de mi edad: puede ser que lo segundo sea cierto (la insolvencia), pero eso de que será un escándalo lo dudo. Pero luego me contaron más.

Me dijeron que no, que en esta ocasión las autoridades sí iban en serio (eso sería noticia), que había “órdenes de arriba para proceder” (eso no sería noticia, esas órdenes abundan, pero sin grandes resultados).

La entidad de marras lleva por nombre el conmovedor apelativo de Proyecto Coincidir y detrás de ella está Francisco Javier Conejo Cejudo. Es una Sociedad Financiera Popular y de hecho las causas de su notoriedad (¿o debería decir escándalos?) son todo menos nuevas. Va mínima cronología:

1) En diciembre de 2011, cuando Conejo Cejudo fungía como coordinador de la campaña de Ernesto Cordero rumbo a la candidatura del PAN a la Presidencia, el diario 24 Horas dio a conocer que ese empresario jalisciense (que destapó a la presidencia a Calderón en 2004) “no parece ser tan buen empresario: Coincidir Sociedad Financiera Popular, de la cual es presidente del Consejo de Administración, vio dispararse la cartera vencida, en un año, casi 5,000%”. (http://archivo.24-horas.mx/la-cartera-vencida-del-coordinador-de-cordero/)

2) Poco después, en febrero de 2012, Reporte Índigo publicó un extenso reportaje sobre Conejo Cejudo en el que denuncia que tras recibir “decenas de millones” de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por un lado se autoprestaba; por otro, los préstamos acababan en manos de empresarios cercanos a él, dándose incluso el caso de que recibían recursos entidades ajenas al objeto -agropecuario- al que se suponía tenían que ir los apoyos. Eso sin contar que “cerca de la mitad de los préstamos que fondea esa financiera provienen de recursos federales, preponderantemente de FIRA, una banca de desarrollo operada desde el Banco de México pero con fuertes vínculos con la Secretaría de Hacienda. La misma dependencia cuyo titular fue Ernesto Cordero, a quien le coordinó su campaña para buscar la candidatura del PAN 2012”. (http://laterceramx.com/?p=565)

3) Finalmente, en diciembre pasado, la revista Proceso publicó que Conejo Cejudo trabajaba con José Antonio Meade (https://www.proceso.com.mx/514099/meade-tiene-una-piedra-de-molino-al-cuello-la-corrupcion-del-pri-dice-calderon)

Todo lo anterior es contexto, antecedentes del escándalo que se supone se avecina, y que parte del mismo fue adelantado así la semana pasada por el diario Reforma: “Un nuevo fraude mayor al de Ficrea podría gestarse en un Sofipo llamada Proyecto Coincidir, un intermediario que tiene 26 mil clientes, de acuerdo con quejas en Condusef. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Proyecto Coincidir se está negando a entregar los depósitos de 300 clientes, los cuales suman 200 millones de pesos”. (28/08/18)

Sin embargo, el escándalo podría ser otro: fuentes consultadas aseguran que por “órdenes de arriba” pasivos por más de 120 millones de pesos que Proyecto Coincidir tiene con FIRA, con BANSEFI y con Nacional Financiera serán condonados, enviados a fondo perdido para cerrar el caso. Tan solo en el caso de BANSEFI se habla de 30 millones en adeudos que dejarían de cobrarse.

Qué raro se vería que por “órdenes de arriba” se condonen fondos a una Sofipo que le debe a entidades financieras del Estado que estuvieron bajo la supervisión de Meade y Cordero, exfuncionarios cercanos a Conejo Cejudo. Se vería muy raro. Ojalá que las órdenes superiores que prevalezcan sean las de proceder a aclarar y reclamar todo, antes que las de proceder a ocultar todo. Ustedes qué dicen, ¿habrá escándalo? Y si sí, por ¿cuál de los dos motivos?