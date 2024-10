Ayer, en la misa dominical celebrada en la Catedral de Guadalajara, se conmemoró el Día Mundial de las Misiones, conocido con el acrónimo de Domund, con el cual se unen todos los católicos en oración, solidaridad y apoyo a los enviados de la Iglesia Católica que realizan misiones de evangelización en distintas partes del mundo.

El Día Mundial de las Misiones se conmemora el tercer domingo de octubre en todo el mundo y se realiza una colecta especial para el sostenimiento de la causa. Es organizado por la Obra de la Propagación de la Fe, que fue fundada por la Beata Pauline Jaricot en 1822 y que es una de las cuatro instituciones que conforman las Obras Misionales Pontificias. El lema de este año fue “Id e invitar a todos al banquete”.

“Esa es la misión de la Iglesia, la posibilidad de que todos los hombres participen en Cristo del banquete de la Salvación. Vamos a pedir a todo el mundo, de manera muy especial, vamos a encomendar a los misioneros y misioneras que están representando a toda la Iglesia en los lugares de misión”, dijo José Francisco Robles Ortega, cardenal de Guadalajara, durante la misa celebrada a las 12:00 horas en la Catedral de Guadalajara.

El lema de este año fue escogido por el Papa Francisco, basándose en la parábola de bodas del Evangelio según Mateo. Desde las 09:00 horas, cientos de personas se reunieron en la Zona Centro de la capital tapatía para celebrar este día. Llevaron a cabo una marcha desde la Minerva, animaciones y rosarios misioneros y conciertos.

“Las autoridades de este mundo ejercen la ley oprimiendo, subyugando a los países, a los pueblos. Segundo, no debe ser así entre los discípulos de Cristo, el que quiera ser el mayor, hágase el servidor. El que quiera ocupar el primer puesto, hágase el siervo de todos. Y tercero, como el Hijo del Hombre, como yo dice Jesús: no he venido para que me sirvan, he venido para dar la vida y para que el mundo se salve por él”, agregó el arzobispo de Guadalajara.

De acuerdo con cifras de Obras Misionales Pontificio Episcopales de México, 512 mil 34 niños y adolescentes, 671 catequistas, 13 mil 231 feligreses y 298 seminaristas fueron beneficiados gracias a la colecta realizada en 2023 en los territorios de misión de Sri Lanka, Etiopía, Kenia, Burundi, Guinea Ecuatorial, Perú, México y Bangladesh.

CT