Ayuntamientos disfuncionales

En la República mexicana hay dos mil 446 municipios, cada municipio tiene un regidor por cada cuatro mil habitantes, por lo que, si dividimos 127 millones y medio de habitantes, entre cuatro mil, el resultado es que podría haber hasta 51 mil 921 regidores; sus remuneraciones cambian de un municipio a otro; la falta de una legislación adecuada que regule las percepciones de los regidores da lugar a situaciones verdaderamente increíbles, tal es el caso de los regidores de Zapopan que ganan 104 mil 505 pesos mensuales de base, más las compensaciones y gratificaciones, por lo que ganan más que muchos presidentes municipales. En contraste, en Cocula los regidores reciben dos mil 344 pesos y en Mezquitic, que es el municipio más pobre del Estado, los regidores ganan 26 mil 168 pesos mensuales. Además, reciben compensaciones adicionales por cada comisión en la que participan, dándose el caso de Tzitzi Santillán que forma parte de 13 comisiones (de M.C. Zapopan) Hay que agregar bonos y gratificaciones que por distintos motivos se otorgan, más los sueldos de sus asistentes y asesores, dándose el caso de que algunos regidores tienen hasta 26 empleados.

Los esfuerzos que se han hecho para poner orden en los municipios van muy lentos, en 2008 se publicó la Ley de Contabilidad Gubernamental, que obliga a los municipios a llevar un sistema uniforme para poder concentrar los datos que miden el grado de eficiencia en la administración pública y hasta la fecha no se ha logrado mayor avance. En México tenemos leyes para todo pero son deficientes o no se aplican. Para regular el gasto público en los ayuntamientos se cuenta con la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y en los Municipios, pero sucede lo que con todas las demás leyes, como dijo Don Porfirio, publíquese pero no se cumpla.

En días pasados se publicó en EL INFORMADOR (Oct. 12, pág. 6A) un análisis ilustrativo de la forma en que trabajan los regidores, que se recomienda leer porque abundan las faltas de asistencia a las juntas de las comisiones sin que tenga ningún efecto en sus percepciones.

Otro problema es la falta de cumplimiento del Reglamento de Servicio Civil de Carrera, que propicia el aumento en la burocracia, haciendo crecer la nómina exponencialmente cada cambio de administración, por lo que es indispensable que se modifique la forma de contratación para que sea por tiempo determinado para evitar las demandas por despido que cuestan muchos millones de pesos.

Los cabildos municipales tienen que atender funciones políticas y funciones administrativas, lo cual crea confusión y propicia la mala administración de los servicios. En otros países las funciones administrativas las ejerce un gerente que no se cambia más que por jubilación o causas graves, en tanto que las autoridades políticas cambian cada periodo de elecciones y agregan a la nómina al personal de su equipo, cambian a los directores de servicios municipales por ser puestos de confianza, y propician la ineficiencia por el desconocimiento del ramo. Si éstos dependieran de un gerente no tenían por qué ser removidos y no se interrumpirían los servicios mientras los nuevos funcionarios aprenden a ejecutar sus tareas, tales como alumbrado público, mercados, panteones, comercio ambulante mantenimiento y conservación de bienes municipales, parques y jardines, pavimentos, movilidad, y parquímetros, entre otros.

Por estas razones, urge una reingeniería municipal, política y administrativa a nivel nacional.