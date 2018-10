Astros y Boston, favoritos en la Liga Americana; Dodgers y Cerveceros, en la Nacional

A diferencia de lo ocurrido en la Liga Nacional, que debió definirse con juegos para desempatar dos de las tres Divisiones y establecer los actores del juego por la cuarta posición o “Wild Card” a fin de consolidar la cuarteta de equipos en búsqueda del título en la anciana Liga, en la Liga Americana estaba ya decidido el banderín de la División Este a favor de Medias Rojas de Boston y el de las Divisiones Central y Oeste favoreciendo a Indios de Cleveland y Astros de Houston, respectivamente, habiéndose definido la lucha por el comodín a cargo de Atléticos de Oakland y Yankees de Nueva York, cotejo que ganaron los Mulos del Bronx arropados por su afición dejando en el camino a los aguerridos californianos del oriente de la Bahía de San Francisco.

Tras los primeros cotejos relativos al serial de inicio por el título de la Liga Nacional en Los Ángeles y Milwaukee, puede advertirse a Dodgers con más empaque y fortaleza que su rival en esta primera fase los Bravos de Atlanta. El conjunto californiano del Chavez Rabine no convocó a su roster de 25 peloteros para jugar en esta etapa de Playoffs al joven serpentinero zurdo sonorense Julio César Urías Acosta, lo que aun estando señalado como posibilidad dada el mejor posicionamiento de otros lanzadores del escuadrón, había escasa posibilidad en cuanto a que el timonel Dave Roberts pudiera convocarlo dada la sorprendente valía que el chamaco demostró por la velocidad y dominio con que desarrolló su labor como relevista en algunos cotejos al fin de la agenda regular al ser reactivado en el roster tras más de un año fuera de acción por lesiones y cirugía. No causó sorpresa el que al igual que la temporada 2017 no fuere tomado en cuenta en el roster de 25 peloteros de Dodgers en la Postemporada el joven outfielder mexicano Alexander Brady Verdugo, pues tuvo una actuación de altibajos habiendo otros jardineros con mejor calificación ofensiva y defensivamente.

Cerveceros de Milwaukee ha sido una escuadra sorprendentemente sólida en esta campaña y viniendo de atrás logró empatar a Cachorros de Chicago la jefatura en la División Central para ganarle después el juego de desempate, dejando a los oseznos de la Ciudad de los Vientos la opción de disputar el lugar comodín, perdiendo estos esa última oportunidad de ir a postemporada ante Rockies de Colorado, que al igual que Cerveceros los humillaron a domicilio, siendo así como los muchachos de Milwaukee, con el buen trabajo del colmilludo lanzador taponero coahuilense Joakim Agustín Soria sobresaliendo entre sus filas, son favoritos para imponerse a Colorado, ya estando a favor la serie por dos juegos a cero.

En la Liga Americana aparece como favorito el conjunto de los Medias Rojas de Boston, para imponerse a los Yankees de Nueva York, siendo no obstante adecuado recordar que en el Rey de los Deportes no hay nada escrito y puede darse la sorpresa por los Mulos del Bronx que, por cierto, sin mayor sorpresa al respecto, igual que la campaña anterior dejaron fuera del roster de 25 elementos para la primera fase de la Postemporada al joven serpentinero derecho veracruzano Luis Enrique Cessa Gasperín, quien sigue con altibajos habiendo cursado la temporada entre el equipo titular y la bodega , como le dicen a la principal sucursal de Yankees, los Railraiders de Scranton/Wilkes-Barre.

Lo que sí sorprendió fue que Medias Rojas de Boston hayan relegado nuevamente -pues el año pasado ocurrió igual- al destacado pitcher sonorense Héctor Velázquez Aguilar, quien a diferencia de Cessa con Yankees, sí mostró este año su gran valía para su equipo en el calendario regular respondiendo casi siempre con éxito en sus salidas fajándose con excelente dominio, velocidad e inteligencia para lanzar a doña blanca desde la lomita de las responsabilidades. Habrá que ver si más adelante lo reactivan, ¡ojalá, porque lo merece y seguramente sería útil a los patirrojos! Lo cierto es que Boston es favorito para llegar hasta la Serie Mundial, habiendo sido el mejor equipo del certamen regular en ambas Grandes Ligas, mas primero deberá pasar la aduana que representan Yankees y quizá el otro gran favorito que es Astros de Houston, campeón de la edición 2017 del Clásico de Otoño y que habiendo sido el segundo mejor escuadrón de ambas Ligas aspira a refrendar su título.

En el otro frente de batalla del nuevo circuito lucen como sólidos favoritos los Astros de Houston, pues los texanos del sur tienen clara muestra de ser un sólido escuadrón con posibilidades de vencer a sus rivales en esta primera fase del Playoffs por el título de La Americana que son los Indios de Cleveland, que aunque lograron relativamente fácil el título divisional en la Central, su numeralia como resultado de la agenda ordinaria los muestra menos sólidos que los Astros. No sorprendió en lo más mínimo que el mánager de Houston, A.J. Hinch, haya consolidado la presencia del serpentinero cerrador mexicano José Roberto Osuna Quintero en el roster de 25 peloteros de su equipo para esta fase de Postemporada, ya que el joven pitcher orgullo del poblado Juan José Ríos, en Sinaloa, ha sido un elemento súper valioso para su escuadra desde que llegó a ella a finales de septiembre adquirido de los Azulejos de Toronto, brillando en su desempeño desde que pudo jugar a partir del 4 de agosto que culminó la severa suspensión que le dictó la organización de Ligas Mayores (Major League Baseball -MLB-) tras el incidente extradeportivo del que finalmente logró salir legalmente avante. Osuna cumple un anhelo al llegar a la Postemporada y está en la gran posibilidad de jugar Serie Mundial con factibilidad de éxito.

Roberto Osuna ya reiteró su calidad al preservar ayer el triunfo de Astros ante Indios en el juego inicial de la serie.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com