Así es el boxeo

No se presentó David “Rino” Alegría a la ceremonia de peso el viernes 22 de marzo en el Mercado Corona, motivo por el que se canceló la función de RG Boxing un día después, en el gimnasio Río de Janeiro.

Alegría estaba anunciado para la pelea estelar, se enfrentaría a Jorge “Dandy” Pacheco en 63 kilos a ocho rounds. Un sector de mánagers y entrenadores de Guadalajara no están de acuerdo en que el presidente interino de la Comisión de Box, Lucha libre y Artes Marciales de Guadalajara sea Jorge Flores.

“Se quedaron 18 muchachos sin pelear, ponle que haya perdido un poco de dinero, pero no importa, lo que sí importa es que ya se entrenaron los muchachos y que no pelearán, no se me hace justo”, mencionó Ricardo García Ninomiya, presidente de RG Boxing, la promotora que arriesgó capital para montar esta función.

- ¿Alguna indemnización para los boxeadores?

- Se fueron a sus casas sin ganar ni un centavo, pero en abril vamos a montar otra función, programaremos a los mismos boxeadores, a “Dandy” Pacheco en la estelar, estoy trabajando contra quién se va a enfrentar, y además, por la experiencia vivida, contaremos con boxeador emergente en la banca, por aquello de que en el remoto caso no se volviera a presentar el rival de Pacheco.

Boxeadores que son enseñados por sus maestros en los gimnasios de Guadalajara, semillero inagotable que se mantiene entrenando para ser tomado en cuenta en las carteleras locales, los promotores tienen a sus elencos, a los que impulsan para hacer negocio tras ganar campeonatos del mundo, por lo que prospectos que no se mantienen en sus alineaciones están desheredados. Un sistema que no es exclusivo del boxeo tapatío, es del boxeo en el globo. Don King conformó elenco espectacular con Mike Tyson, JC Chávez y Azumah Nelson. Bob Arum y Oscar de la Hoya también cuidan a sus campeones mundiales, a sus figuras, para instalarlos en las grandes ligas.

En los años noventa se enfrentarían Alejandro “Cobrita” González y Gregorio “Goyo” Vargas, dos boxeadores de primer nivel, en el Toreo Cuatro Caminos. Los aficionados contaban los minutos para aquel choque de a de veras. Un día antes del compromiso, los promotores Rogelio Robles y Raúl Cruz, acordaron cancelar la pelea, para que no se frenara la carrera de una de las dos figuras. Estaban seguros que ambos llegarían a campeones del mundo por otras avenidas. Y lo fueron, en la categoría pluma, avalada por el CMB. El motivo de la cancelación del match, se informó aquella mañana en los rotativos nacionales, “Cobrita” tenía una infección en el estómago…

Y por ahí estaré atisbando.