Arremete la Iglesia contra la Corte

Hace poco más de un año -Abril 21- en este mismo espacio hacíamos referencia los pronunciamientos del obispo Franco Coppola -Nuncio Apostolico, Embajador del Vaticano y representante del Papa Francisco- cuando al referirse a la violencia en el país en Aguililla, Michoacán, habló de “que la mafia crece donde el Estado no está”, agregando que “a veces las autoridades no pueden o no quieren” poner un ‘hasta aquí’ a la situación.

En aquel entonces hablamos de la separación Estado-Iglesia que está establecido en nuestra Constitución -Articulo 130-, donde se señala muy claro como cada ente -Estado/Iglesia- tiene que ’caminar’ por su lado y sin interferencias.

Ayer, nuevamente la Iglesia ‘vuelve las andadas’ y en un editorial de su pagina digital Desde la Fe arremete en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar, “Dicen que la justicia es ciega, pero en este caso parece más bien miope, pues con una mirada desenfocada -que no alcanza a ver toda la problemática que implica dar mensajes erróneos a una población que sufre por la violencia-, la Corte cree que garantizar el aborto a una víctima es lo máximo que se espera para tener una vida digna y libre de violencia’, al hacer alusion a la decision que ese poder resolvio en dos casos relacionados con la proteccion de la vida y de los derechos humanos de los concebidos, “con la finalidad de seguir imponiendo el aborto como una solucion social, los mismos deciden retirar la proteccion a la vida humana de nuestras leyes maximas”.

Como lo establecimos en aquella ocasión, nadie se opone a que la iglesia que tanta influencia tiene en México -casi 98 millones de los casi 128 millones de mexicanos son católicos- señale desde el púlpito o en público realidades que todos conocemos y de las creemos que estamos muy conscientes, pero muy diferente calificar de “miope” a uno de los tres poderes de gobierno -el Poder Judicial- y hacer insinuaciones que rompen disposiciones y mandatos que están establecido en la ley.

La iglesia puede ayudar mucho desde su tribuna, pero también puede crear o agrandar fisuras que pueden generar confrontaciones con el Estado, y dándole calificativos al Poder Judicial pueden derivar en otro tipo de enfrentamientos que pueden originar más conflictos. Hay que promover la salud diplomática, no la intromisión. Además, la Iglesia Católica, a su interior, tiene muchos problemas que la están convulsionando y provocando la pérdida de fieles que se van a otras corrientes religiosas, que es en donde debe trabajar más asiduamente en lugar de calificar, acusar y hacer recomendaciones en Estado ajeno. ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net