Aprueban transferencias millonarias

Nos cuentan que en el Congreso de Jalisco se están analizando transferencias presupuestales por montos millonarios, antes de terminar la Legislatura.

Una de éstas involucra a la “Partida 3831 Congresos y convenciones”, que son los eventos de los diputados y las diputadas, con la intención de incrementar la bolsa de 1.4 millones a 7.3 millones de pesos. ¿Por qué se disparó cinco veces esa partida que había sido etiquetada en el presupuesto de este año?

Lo único que sabemos es que se transferirán esos recursos “para recuperar el monto asignado a los diputados para llevar a cabo sus eventos, ya que se había tomado para transferir recursos a otras partidas presupuestales, excedidas”. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Y dónde se realizaron?

Hay muchas preguntas sobre este gasto millonario. Por lo pronto, el dictamen se aprobó ayer en la Comisión de Administración. Y es cuestión de trámite para que se avale en la siguiente sesión plenaria.



* * *



Todos los años, en el Congreso de Jalisco está autorizado que el 28 de septiembre no se trabaje por ser el Día del Servidor Público. Sin embargo, nos cuentan que existe la propuesta para que este año el día de descanso se traslade al 30 de septiembre. ¿Cuál es la intención? ¡Le atinaron!

En este año, el 28 de septiembre cae en sábado. Y como los trabajadores descansan casi todos los fines de semana (por lo menos las puertas del Congreso están cerradas), pretenden recorrer el descanso oficial para el lunes 30 para tomarse un puente vacacional. ¿Qué tal?

Y como el Senado de la República acaba de decretar que el próximo 1 de octubre sea declarado como día inhábil por el cambio de administración federal, pues el puente se extenderá del 28 de septiembre al 1 de octubre.

¡Cuatro días de vacaciones!



* * *



Nos dicen que hay panistas que se sienten desplazados en el Comité Estatal del partido. ¿Será?

En estos tiempos en que urge tomar una postura sobre si se apoya o no al gobernador electo Pablo Lemus, ya se organizaron reuniones de militantes panistas que son diputados y alcaldes electos, pero resulta que en los encuentros con Lemus no han estado presentes todos. Como él no tiene la culpa porque es invitado y no anfitrión, los ausentes están haciendo llegar sus reclamos a la sede del partido, en la calle Vidrio casi esquina con Bélgica.

¿Mera queja o conflicto?