Apelar a la “cabeza fría”

Cuando estamos “en medio de la tormenta” con las acusaciones del inquilino de la Casa Blanca sobre el control de los narcotraficantes en algunas regiones de México y los vuelos de los aviones de la inteligencia norteamericana en nuestro territorio, como “anillo al dedo” —para nuestros vecinos y desgracia de nosotros— les cayó el video que circuló en las redes sociales en donde se ve a los alcaldes de la coalición PRI-PAN-PRD en Cuautla, Morelos, Jesús Corona, y el de Atlatlahucan, Agustín Toledano, reunidos con Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos.

Y para poner la “cereza en el pastel”, en su cuenta de X, Elon Musk, —actual “brazo derecho” o “asesor de confianza” de Donald Trump— divulgaba el documento en donde el Departamento de Estado estadounidense designa como “terroristas” a los cárteles, con la advertencia “Eso significa que son elegibles para ataques con drones”.

Ayer, la Presidenta de México, Claudia Sheiunbaum, fue muy clara al señalar que “frente a esta designación nosotros no negociamos la soberanía. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía; entonces, ellos pueden ponerle el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación. No injerencismo y menos invasion”, a la vez que informaba que ya están en proceso dos reformas constitucionales, relacionadas son la soberanía nacional —Artículos 19 y 40—. Sin embargo, con reformas a la Constitución o sin ellas, para quien ayer cumplió apenas un mes —y le faltan tres años y 11 meses— en la Casa Blanca, eso no significa nada, porque el día que se le “hinchen” comente cualquier locura.

Precisamente sobre el tema de la designación de “terroristas” a los cárteles, Lila Abed, directora del Instituto de México del Wilson Center —institución sin fines de lucro, no partidista y dedicada a investigaciones en asuntos globales— en una entrevista de radio dijo que “Estados Unidos sí está en condiciones de promover una intervención militar con misiles o drones” en coordinación con el Gobierno de México, pero advierte que con la misma designación “se sientan las bases legales y justificación para una intervención unilateral” en caso de que así lo decidiera quien ahora despacha desde en la oficina principal de la Avenida Pennsylvania 1600 en Washington, D.C.

A lo hay que apelar en estos momentos es a la “cabeza fría” de la Presidenta Sheinbaum, quien insiste en la “colaboración y coordinación” en lugar del enfrentamiento verbal y responder con acciones y resultados —como está sucediendo en la lucha en contra del narcotráfico— y olvidarnos de los “abrazos, no balazos” de los últimos años que nos dejaron ‘tirados en la lona”.

Usted, ¿qué opina?