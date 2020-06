Ante mi espejo

Hay momentos especiales en la vida que nos ponen ante la evidencia del propio yo como frente a un espejo. A veces son eventos cruciales que nos llegan por sorpresa, no los programamos ni los teníamos en nuestra agenda y ni siquiera remotamente estaban en la lista de nuestros deseos.

Tales pueden ser un accidente, una enfermedad, o cualquier otra casualidad que nos desubica y nos saca de nuestra zona de confort.

Ahora nos ha caído como lluvia torrencial esta pandemia y en vez de seguir quejándonos, te invito a que busques algún lugar y momento y te pongas a reflexionar seriamente en lo que este tiempo ha revelado en ti y de ti.

Y como este espacio es precisamente “para reflexionar” y ya que estamos en tiempo de evaluaciones aquí van algunas sugerencias.

Analízalas sin miedo míralas al trasluz con sinceridad: yo ya lo hice, anímate tú…

¿Que hay en mí, cómo soy o cómo me he comportado en esta encrucijada que no esperábamos ni teníamos prevista. ¿en qué % he sido: acogedor@, activ@, afligid@, Alegre, amarg@, amistos@, angustiad@, animad@, atenid@, atent@, bondados@, calmad@, tranquil@, chismos@, complaciente, comprensiv@, comunicativ@, critic@, cuidados@, decepcionad@, delicad@, depresiv@, desconsiderad@, descontent@, descuidad@, descuidad@, desobediente, desobligad@, diligente, discret@, dur@, egoísta enojón@, entristecid@, entrometid@, escrupulos@ exigente, fanática flexible, formal, fratern@, gritón@, impaciente, impertinente, incrédul@, indiscret@, industrios@, inoportun@, inoportun@, intolerante, intransigente, inútil, lamentos@, limitad@, mediador@, moderad@, molest@, negligente ocioso@, ordenad@ pacificad@ participativ@ paternal o maternal, preguntón o preguntona, quejos@, quejumbros@, respetuos@, seren@, servicial, sosegad@, suavizad@, terc@, testarud@, tolerante, trabajador@, útil zángan@...

Y si quieres añádele pero en resumidas cuentas la pregunta importante es:

¿Qué estoy comunicando? ¿Qué estoy irradiando?

Si me miro ante el espejo ¿Cuál es la imagen que proyecto? ¿Es lo que Dios soñó de mí?

¿Y por qué pretendo de los demás lo mejor, lo bueno óptimo? ¿Puede mi país ser lo máximo con personas como yo?